黃天賜：誰暴力修例？

阮先生說，在號稱百萬人遊行暫告一段落以及下一波大遊行山雨欲來之際，再搞下去，香港會有贏家嗎？或者說，誰不是輸家？確實，「6‧9」大遊行帶來的震撼，對北京、香港，在國際社會層面均造成極大影響。「一國兩制」再次被質疑，英國有議員向政府提出緊急質詢，要求信守承諾，保障港人享有《中英聯合聲明》及《基本法》的權利；美國有參議員要求政府檢討《香港政策法》。為何港人的權利，不是由中央政府或特區政府按照基本法提供保障，而是由阮先生認為幕後參與操控的美英政府來發聲？是誰用「贏、輸」鬥爭概念放在逃犯條例的修訂，製造「敵我」矛盾，令政府與市民對立，陷入雙輸？

擁權一方逆民意而行 弄致如斯地步

阮先生指基本法第23條提出立法時和風細雨，與逃犯條例修訂的情况相似，情况急轉直下，是民主派開足馬力反對。他可有想過，是政府解釋不徹底、條例存在隱憂所致？任何東西，起初討論聲音細微，到討論擴大，聲音漸響，是必然之道。若條例經廣泛討論，摒除疑慮，任誰開足馬力也難推倒。如今，兩律師會、高院法官也感憂慮，是「歸功」民主派嗎？如是，豈非侮辱兩個律師會及大法官的專業？

阮指23條是在民主派的反對下，有報紙社論掉頭反對，敢問逃犯條例修訂不是有報紙社論開首反對嗎？為何政府不聽？要中聯辦、港澳辦、國務院開足馬力，令報紙掉頭支持？說反對派鼓動市民集會表態「曬冷」，中央政府何嘗不是逼親建制政黨「曬冷」支持？擁有權力的一方，手握權力，操控一切，逆民意而行，才會弄致如斯地步。

延長討論沒贏輸之分 只有雙贏之果

阮先生指23條立法之敗，是自由黨議員「反水」（「反水」是內地用語，反叛之意），導致政府無法具備足夠票數通過。但今次「反水」情况不會再重蹈覆轍，因政府已作退讓，刪除9種罪行、提高最低刑罰至7年，故建制派不會再「反水」。其實，建制派不敢「反水」，不是政府「退讓」，是看到自由黨的「下場」。君不見，法案委員會選主席，有建制派「放水」？阮先生指大遊行尚未結束，有建制議員表示條例還有修改餘地，但若政府一退再退，修例即使通過，也會是「無牙老虎」。古語有云「虎毒不吃兒」，若條例對市民缺乏保障，這隻「有牙虎」豈非是「毒老虎」？台灣已表明即使通過修例，也不會提出引渡。如此，特區政府為何仍急不及待修例？延長討論沒有贏輸之分，只有雙贏之果，除非「毒老虎」急不及待，欲吞掉「兒子」。

阮先生在文中對林鄭繼續在任予以肯定。他認為，市民遊行高喊「林鄭下台」是幕後黑手藉此打擊現屆政府的管治威信，讓林鄭無法有效管治。請問林鄭政府真的具有管治威信嗎？誰在管治香港？公仔不用畫出腸，林鄭僅是「扯線公仔」，可有真正的管治權？既然沒有，何須打擊？

百萬市民和平遊行抗議政府修例，沒有感動中央、特區政府、建制派「回頭」，反被把焦點轉移在立法會外的衝突，是市民「暴力抗修例」，還是政府在「暴力修例」？撰寫此文，希望從阮先生的觀點略作補充，為大眾提供另一面鏡子。

作者是香港浸會大學傳理學院高級講師

[黃天賜]