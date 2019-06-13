世澤老師：反修例行動：不要催逼孩子走上前線

既是如此，在推動下一步行動時，不要反倒鼓勵下一代孩子，如中學生走上前線，參與長時間的罷課、罷考，甚至默許他們參與圍堵政總等行動，不自覺地要孩子為成年人「遮風擋雨」。

免中學生成為前線「政治施壓」工具

孩子關心社會，樂意承擔及參與，自當鼓勵。例如有家長攜同孩子參與合法、和平政治活動，合情合理。不過，若然有人期望中學生參與政治行動的程度猶如激進成年人一樣，不值得鼓勵。

眾所周知，中學生未成年，踏入青春期成長階段，正值求學時期，自身已面對不少挑戰。現時有中學生發動聯署，組織同學戴白絲帶，已消耗不少心力，若然進一步或明或暗鼓勵他們組織長時期罷課，默許他們參與激烈政治行動，對中學生來說，負擔沉重，代價也大，令他們變成應走上前線承擔的成年人，實屬無辜。

而且，如果中學生在過程中面對困擾，損失過多學習機會或假期休閒，不但令教師、社工疲於奔命，也苦了家長，憂心不已。

勿製造「學校政治戰場」

正所謂「過猶不及」。縱然有美好信念理據，卻默許使用任何手段，可能適得其反，反倒製造未來社會混亂先例，作法自斃。

舉例，若然這次無止境地鼓勵中學生屢將行動升級，不論這次風波結果如何，正好「提醒」所有政見人士，甚至包括中學生自己，遇有社會爭議，學生可以重施故技，讓學校成為政治爭議的重要戰場，學生民意可以是政治籌碼。

中學生未成年，長遠而言，上述現象對香港教育絕不是好事。就算這次某些人士成功將學校變成攻擊政府的「強力武器」，有可能遺禍過深，他朝一日，若然中學生被不同思潮煽動，中學生為了他們認為重要的權益，可「去到很盡」，一不為神，中學校園可以比成年人辦公室更為政治化。

中小學教師罷工 影響莘莘學子

孩子很需要榜樣，除了家人，中、小學生最常接觸的長輩，是教師。筆者明白教師是成年人，為了「站在人民一邊」，有權選擇罷工。

不過，現時中學生聯署、罷課浪潮來勢洶洶，學生面對很多困擾，不少教師正努力協助他們。偏偏在學生最需要教師的這個關鍵時期，教師反而被高度鼓勵離開校園，參與激進政治行動，這種動員不但迫使教師拋棄所任教及需要協助的學生，更令教師成為中、小學生「政治榜樣」，變相鼓勵學生可以模仿教師，作類似舉動。

以教協為例，筆者明白教協憂港憂民，但鼓勵教師罷工的舉動，宜深思策劃，適可而止。現時政治風波甚大，校長、教師、家長、學生很需要專業教育、專業支援，而非政治支援，催逼學校進一步對政府施壓。始終，教協有其教師工會角色，需思考動員教師罷工的背後目的為何。筆者理解現時為非常時期，但教師罷工牽連甚廣，所謂罷課不罷教，操作上很難真正發生，仍會大大影響學生學習，也令家長掛心。教協不宜給予香港市民「為了政治立場，逼令香港所有師生站邊」印象，且要站在最前線肩負「反修逃犯例」責任，如此發展，教協很有可能會被誤解，成為一個積極動員大量教師會員的政黨，為了其政治立場，期望將全港數百所中、小學變成「政治炮台」。

因此，在風雨飄搖日子，各界宜為孩子着想，守護他們，不要催逼他們跑上前線。

作者是資深教育工作者

[世澤老師]