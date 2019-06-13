陳帆川：林鄭促成了泛民與本土派大和解？

自雨傘運動開始，非建制派內的年輕激進與傳統泛民兩個派別早見分裂，前者並不斷「拆大台」，認為後者無法代表自己，痛斥泛民議員只懂在政治事件中「抽水」；後者則對激進的抗爭行為不以為然，刻意跟本土派割席，以保「和理非非」的形象。兩個陣營在2016年因爭奪立法會議席，更見水火不容。

所以，在年輕激進派系充斥的網上平台，竟然出現讚頌泛民議員的留言，可謂難得一見。另一方面，民主派在大遊行當晚的衝擊立法會事件後，也沒有急於跟抗爭者割席，避開了一場溫和與激進派系的大分裂。

本土派飽歷政治大清算，已經群龍無首，而活躍於社交媒體的派內輿論領袖，亦因深怕背上「推年輕人落火坑」的罪名，避免再把話說得太盡，亦不敢鼓吹違法行為，僅着抗爭者三思而行，令本土派的戾氣減少。至於溫和民主派昔日口中那班搞破壞的「鬼」和「共產黨臥底」，一個個鋃鐺入獄、流亡海外、前途盡毁，也令人心生同情，導致多了許多人在社交媒體向激進抗爭者展示大愛，祝福平安。

守護香港 需要同仇敵愾的信念

兩個派別漸漸放下成見，原因之一固然是本土激進派的議會路盡，兩派再無實質的議席爭奪戰。另外，整個民主陣營支持者經過這幾年的政治無力感，亦開始重新思考整合力量的重要。在抗赤化的大方向上，《逃犯條例》議題提供了一個非常清晰的共同目標，令溫和與激進兩派放下分歧，套用網民常常搬出來杜絕分化的一句說話，就是「槍頭一致、各有各做」。

面對極權，任何抗爭都可能是徒然，你不能說他在做騷，他也不能說你在攪局，因為無人能夠掌握結果與未來。總之100萬人的和平遊行確實登上了國際頭條，而抗爭者留守的勇氣又着實鼓勵了更多抗爭者的加入。溫和與激進兩派即使無法一下子說服對方，也可以嘗試互相合作，或至少展示互相尊重。來日方長，守護香港需要同仇敵愾的信念。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]