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筆陣：付最低政治代價 ／文：張志剛

【明報文章】周三上午路過金鐘附近一帶時，感覺上是重回了2014年佔中時的場景。有所不同的，是2014年的佔領行動是千呼萬喚始出來；今次的包圍立法會，就是迅雷不及掩耳，一步到位。

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