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2019年6月13日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：付最低政治代價 ／文：張志剛
聞風筆動：政府定性有組織擾管治 警驅散示威者不治本 ／文：李先知
鄧鍵一、袁瑋熙、李立峯：100萬人的民意——6月9日現場問卷調查初步觀察
楊健興：什麼比新聞自由更重要？
呂秉權：修逃犯例——你要知的「習近平對港全景圖」（下）
陳帆川：林鄭促成了泛民與本土派大和解？
世澤老師：反修例行動：不要催逼孩子走上前線
黃天賜：誰暴力修例？
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筆陣：付最低政治代價 ／文：張志剛
【明報文章】周三上午路過金鐘附近一帶時，感覺上是重回了2014年佔中時的場景。有所不同的，是2014年的佔領行動是千呼萬喚始出來；今次的包圍立法會，就是迅雷不及掩耳，一步到位。
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筆陣：付最低政治代價 ／文：張志剛
聞風筆動：政府定性有組織擾管治 警驅散示威者不治本 ／文：李先知
鄧鍵一、袁瑋熙、李立峯：100萬人的民意——6月9日現場問卷調查初步觀察
楊健興：什麼比新聞自由更重要？
呂秉權：修逃犯例——你要知的「習近平對港全景圖」（下）
陳帆川：林鄭促成了泛民與本土派大和解？
世澤老師：反修例行動：不要催逼孩子走上前線
黃天賜：誰暴力修例？
聞風筆動：政府定性有組織擾管治 警驅散示威者不治本 ／文：李先知
鄧鍵一、袁瑋熙、李立峯：100萬人的民意——6月9日現場問卷調查初步觀察
楊健興：什麼比新聞自由更重要？
呂秉權：修逃犯例——你要知的「習近平對港全景圖」（下）
陳帆川：林鄭促成了泛民與本土派大和解？
世澤老師：反修例行動：不要催逼孩子走上前線
黃天賜：誰暴力修例？
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