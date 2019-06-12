羅崑：團結力量堅定立場 猶豫不得退讓不得

是次修例事件爭拗多時，由於當中摻雜了西方勢力介入，評論大致認同港府堅定不撤回修例是涉及管治威信，更是中央與西方反華勢力的管治權爭奪戰。無可否認的是，任由爭議繼續下去，也難有滿足反對派的結論。直上大會盡快通過修例，也只是讓社會經歷片刻的陣痛。時間將會證明修例後的香港，非屬反對派所言的狀况。但若在現時情况下，港府及愛國陣營未能「穩守陣地」，將會被反對派打開缺口，管治會受嚴重衝擊，後果堪虞。

有報章評論更直指反修訂大遊行的人數被推高，是由於市民對港府施政的不滿及發泄民不聊生的悲憤。坦率地說，相關的研判絕對值得深思，尤其修例事件引爆市民大遊行，更是暴露社會深層次民生問題未解決。但歸根究柢，仍是由於反對派過去否定「一國」作為「兩制」的大前提及必要性，並抗拒與國家融合的策略所導致。

香港被納國家發展大局 社會安全屬必要考量

需認清一點的是，一國兩制模式是需因應時代前進而有所演變。中央透過「一帶一路」、粵港澳大灣區以至港人內地居住證等，一系列惠港政策的「融入舉措」，是要鼓勵港人運用自己的專業優勢包括語言、金融及各領域的專才技能，去搶佔內地的工作機會，為自身創造個人成功及財富增進的機會。這項透過分享國家經濟發展紅利的「融入舉措」，也是希望為香港擺脫經濟民生困局，從而邁向中央實踐一國兩制「主動融入」新模式。中央亦可透過相互緊靠香港的優勢，有助國家在國際利益層面上得到充分保障，持續推進改革開放。

需知道的是，香港已被納入國家發展大局下的持份者，社會安全及穩定是必要考量因素。由於修訂逃犯條例涉及國家對香港安全關切的治港課題，因此中央「支持」港府修例工作，也是值得理解。

絕不誇張地說，反對派否定一國兩制及抗拒融合的策略，未能為市民帶出香港的遠景和方向同時又未與「港獨陣營」切割，致使「激進暴力陣營」在青年層面「攻城掠地」，絕不妥協及暴力衝擊的抗爭場面不斷發生。由於基於政治利益考量，可預見反對派在未來仍會為「激進暴力陣營」提供「滋養」空間，但其政治操作的手段，是不斷把青年推向持續空轉的角落。

事態發展表明，6月的「最後一戰」，愛國陣營必須團結力量，順利通過修例，向大眾釋放堅定立場的信息，猶豫不得。同時對於激進暴力陣營的抗爭行徑，退讓不得。我們不會有模糊容忍的空間。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

[羅崑]