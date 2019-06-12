盧文端：大遊行不可能改變修例結果

外部勢力干預 中央不可能退讓

這次反修例遊行是反對派近年參與人數最多的一次遊行，其聲勢和動員能力不可小視；其中，外部勢力明火執仗地介入可謂「功不可沒」。美英歐盟等多個國家和組織先後發聲干預修例，甚至向港府發「外交照會」，對香港市民有極大心理影響。遊行當日，Google地圖在遊行起點位置維園標示「民陣6．9反惡法遊行．2：30PM」及「全港反送中大遊行．2：30PM」。外部勢力如何落力配合動員組織遊行，由此可見一斑。

香港以往的政治鬥爭中，外部勢力多在幕後操盤，較少赤裸裸擺明車馬走到最前線。然而這場修例風波，外部勢力干預之深、介入之廣、言論之激都是以往罕見。正是在外部勢力傾力支持下，反對派能將香港所有「明樁」、「暗樁」力量全部動員出來，遊行人數眾多可說是非意料之外。

修訂逃犯條例一事上，美國牽頭帶起外部勢力的聯合干預行動，既是企圖推倒修例，更是要將香港放在美國印太戰略大框架之內，作為全面遏制中國的一環，中央對此豈能不高度警惕？中國在對美國發動的貿易戰問題上堅守原則底線，在香港修例問題上怎麼可能有退讓餘地？

建制陣營沒有退路 必須完成修例

中央評估香港民意，當然不會忽視今次大遊行的規模，但更會看到大多數香港市民希望彰顯法治和公平正義，不願見到香港成為「逃犯天堂」。至今已有逾84萬人聯署撐修例，這個民意，中央當然會重視。

更要看到的是，內外勢力聯手激烈反修例還有一個目的，就是企圖讓2003年23條立法夭折的事件重演，造成特首落台、推倒修例、港府難以實施有效管治，之後23條立法也無法落實的局面。

事實上，修訂逃犯條例本身的意義和重要性，不及2003年落實23條本地立法。但美國全面遏制中國的國際大氣候，使當前反對和支持修例的鬥爭，比當年反對和支持23條本地立法的鬥爭更複雜、尖銳。

對於港府、建制派以至中央來說，修例已是一場沒有退路的戰役。不論遊行人數多少，都沒有退讓空間。只要建制派在修例上退卻，將會面臨全盤皆輸的局面。當年23條立法之所以功敗垂成，不是因遊行人多，而是建制派內部有人「倒戈」，這個教訓十分沉痛和深刻。顯然，對港府、建制派以至中央來說，結論和出路只有一個：團結一致，堅定意志，排除干擾，堅決完成修例。建制派議員在立法會佔壓倒性多數，修例在立法會如期通過並無懸念。反修例遊行雖人數很多，但不可能改變這個結果。

中央希望理性討論 消除疑慮

中央也清楚知道，有些市民上街並非反一國兩制、反中央，而是對修例存在疑慮。尤其是不少中產人士擔心修例後令香港法制受內地影響，加上不少香港市民不了解內地司法制度，易被誤導。這部分市民不一定屬反對派陣營，需港府做好解釋工作。所以，中央一直希望通過港府努力工作和社會各界理性討論，消除疑慮，進一步達成共識。因此，中央不會因今次遊行人數多而輕易改變對香港形勢的基本判斷。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]