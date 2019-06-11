歐陽五：中國對美博弈的得與失

戰至中局，覆盤觀之，雙方均有得有失。美方看似在減少對華貿易逆差的問題上得了實惠，實則卻因關稅壁壘高築，而苦了國內民眾、寒了人心。

客觀而言，美國加徵關稅、制裁華企、輿論炒作等幾記重拳打來，中國雖能見招拆招，卻也難免為「拳風」所傷。第一季度經濟資料雖略好於預期，但隨着美國將2000億美元中國輸美商品加徵關稅稅率提高至25%的靴子落地，中國今年經濟增速放緩的趨勢，已很難避免。加之美國接連對華為、大疆、海康威視等科技企業下手，中國在部分核心技術上的不足，也成為被美國重點攻擊的軟肋。

中國建立三方面戰略優勢

值此關鍵時刻，中國並未因美國多方掣肘而陷入被動，反而藉此意識到發展核心科技、拓展貿易物件的迫切。更重要的是，中國堅持「不願打、不怕打，必要時不得不打」的態度，並果斷採取一系列反制措施，進而建立起三方面戰略優勢。

其一，中國敢於「逢敵亮劍」，心理戰上先勝一籌。

回顧日本在30多年前美日貿易衝突中的慘敗，決策層的戰略「認慫」和企業家的畏戰情緒是重要原因。美國如今加徵中國優勢產業輸美商品的關稅、打壓中國保持領先的5G等核心技術，與其當初扼制日本紡織、電子、汽車製造等產業和半導體技術的手段，如出一轍。

今日的中國以此為鑑，面對美國攻勢，第一時間即確立了「以戰止戰」、「以打促和」的應對策略，並自上而下樹立起哀兵必勝的信心，守住了對美博弈的基本盤。

其二，中國採取的反制措施做到先禮後兵、審慎克制，道義戰上再下一城。

中美貿易摩擦由美方挑起，且不論美國「吃虧論」本身就站不住腳，其關稅大棒對國內納稅人的傷害和對全球貿易信心的重創，都使這場「美國優先」的貿易戰師出無名。加之在孟晚舟、聯邦快遞、IEEE（電機暨電子工程師學會）等事件中表現出的蠻不講理，美國長久以來苦心經營的民主法治衛道士形象，也在國際上大打折扣。

反觀中國，在美國限制部分中國留學人員和遊客的簽證之際，中國政府部門選擇向國內民眾發布預警和提示信息，而未限制美國人員正常來華交流。相關部委在制定「不可靠實體清單」制度、「國家技術安全管理清單」制度時，亦未有針對地限制某一美國公司。

况且，中國官方多次呼籲「合作是中美兩國唯一正確選擇」，並始終對中美對話磋商持開放態度，中美義利觀之差，可謂一目了然。

其三，中國將美國科技封鎖視為自身技術革命的契機，持久戰上已做準備。

美國此番大打科技牌，使中國意識到自己在一些核心技術領域仍與美日歐存在不小差距。經此科技封鎖，中國的決策層和科研人員已經意識到自主創新和廣泛合作的緊迫，這對中國加快加深科技體制改革、重新謀劃戰略產業佈局，都將起到促進作用。

所謂「失之東隅，收之桑榆」。面對美國幾輪攻勢，中國仍應不拘泥於一城一池得失，而是繼續通盤考量、佈局長遠。如此，方能在收官時佔據未來勝場。

作者是時事評論員

[歐陽五]