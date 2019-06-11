鄒崇銘：物種大滅絕 香港不聞問

物種大規模滅絕的危機常被提及，但今次報告進一步詳細描述人類的福祉，是如何跟其他物種的命運交織，人類無法在物種滅絕中獨善其身。IPBES主席沃森（Robert Watson）稱，長期以來人們一直以為生物多樣性只是關乎自然本身，但今次報告則清楚闡述了生物多樣性跟食物安全及潔淨食水等的關係。他說：「我們在蠶食我們的經濟、生計、糧食安全、健康、環球生活質素的基礎。」

《愛知目標》明年屆滿

就在不久前的2019年2月中，即春節假期剛完結之際，中共中央政治局常委、在國務院副總理中排名第一的韓正，主持了「中國生物多樣性保護國家委員會會議」，聽取相關部委的工作匯報。中央政府把生物多樣性列為重點工作，香港的情况又如何？名義上，它由環境局長領導的跨部門工作小組負責；但更多時候，我們只能看見漁護署的身影，並只是由一名助理署長負責。

明年《生物多樣性公約》締約方大會（COP 15）便會在中國召開。公約於1992年在巴西地球峰會上簽訂，惟多年來一直欠缺成效。締約方在2010年日本舉行的COP 10，遂進一步簽訂《名古屋議定書》作為補充文件，並且制定了五大策略、20項稱為《愛知目標》的具體條款，以10年為期，要求各締約方加快落實履行公約。明年正是《愛知目標》屆滿之時，中國大會將會全面檢視履行狀况。

去年在埃及舉行的COP 14，自然沒有波蘭的氣候轉變締約方大會矚目。但由於《愛知目標》即將屆滿，會議如火如荼地商討2020年後的新目標（暫名為「Post-2020 Framework」），為明年COP 15做準備，其重要性不言而喻。如何能令公約真正變成「有牙老虎」，回應迫在眉睫的全球生態危機，已成為各締約方的共同目標。

《愛知目標》儘管已較公約寫得具體，但不少仍欠缺量化、可測量或具科學基礎的指標，難以確保締約方遵循。2020年後的一項主要工作，就是要在《愛知目標》的基礎上，進一步訂立可供評估和監督的指標。其中較具代表性的方案，是由聯合國環境署推動的「生物多樣性指標伙伴關係」（Biodiversity Indicators Partnership），儘管尚未獲官方承認，但已逐漸佔據主流地位。

香港獨欠《愛知目標》？

中國早於1992年已成為公約的締約國，而適用範圍則在2011年延伸至香港。因應公約要求，香港自2013年起開始草擬《生物多樣性策略及行動計劃》（Biodiversity Strategy and Action Plan，簡稱BSAP），並展開廣泛公眾諮詢，於2016年底正式頒布實施，落實為期5年（2016至2021年）的階段行動。

令人感費解的是，《愛知目標》最終未被納入行動計劃。在香港BSAP的醞釀和草擬過程中，全皆以20項《愛知目標》為藍本。早於2014年10月，漁護署曾提交BSAP督導委員會文件《香港生物多樣性保護及遵從愛知生物多樣性目標的情况》（BSAP SC Paper 01/2014），便詳細列出香港在20項《愛知目標》的實施狀况及達標程度（註）。各專家小組在2015年提交的建議書，便曾提供長達60頁、合共38項行動計劃，悉數皆以這20項目標作討論基礎。

惟在2016年官方公布的諮詢文件內，這些具體建議和目標卻不翼而飛。到了2016年底實施、合共四大範疇23項行動計劃，皆再沒有提及如何對應《愛知目標》。而在2018及2019年初分別向環境諮詢委員會提交的報告，亦再隻字未提此等國際規定的履行。

事實上，在2016年初BSAP諮詢公眾時，網頁上仍可找到以下字句：「締約方在2010年於名古屋通過《2011-2020生物多樣性策略計劃》，以促使所有國家及持分者在未來十年透過採取全面的行動保護生物多樣性。《策略計劃》包括圍繞5個策略目標制定的20個名為《愛知生物多樣性目標》的綱要目標。」但這些文件和字句在現時的網頁上，皆已不翼而飛。

漁護署副署長蘇炳民在2016年4月立法會會議上曾公開解釋，《愛知目標》只談國際間如何協調和維護生物多樣性，但不包括本地策略和行動計劃的討論。但假如《愛知目標》與本地討論無關，為何官方又會制定如此一份「遵從愛知目標情况」文件？豈不多此一舉？或許由於那份文件一直只有英文版，並深藏於官方網頁以外的隱蔽角落，因此蘇炳民便以為可詐作視而不見？

農業「消失的檔案」

為何《愛知目標》在香港BSAP計劃中消失？這實在如「老夫子」所常言：耐人尋味！觀乎現時BSAP 23項行動，只有第12項提及促進農業可持續發展，但內容卻是「在新農業政策下促進本地農業的現代化及可持續發展」，完全沒有關於促進生態友善農業的措施。相反，《愛知目標》卻有多達8項與本地農業直接相關，幾乎完全無法在香港BSAP計劃中找到。

記得有一次我打電話去漁護署，問道：「這裏是否漁農處？」對方傳來的答案是：「不！這裏是漁護署。」或許是見微知著，漁護署雖也負責農業事務，但在BSAP計劃中卻被刻意排斥。生態友善農業與生物多樣性的緊密關係，在香港卻彷彿已變成了一個「消失的檔案」。

註：bit.ly/2Ze8qa3

作者是「港生善願」成員

[鄒崇銘]