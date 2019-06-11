蔡熾昌：六四30年——中國何時可捨日隨德？

1970年12月7日，西德總理布蘭特在波蘭首都華沙猶太人死難者紀念碑前獻上花圈後，突然雙腿下跪。據說他當時祈禱：「上帝，饒恕我們吧，願苦難的靈魂得到安寧。」這個舉世矚目的道歉，大大淡化了飽受當年納粹蹂躪的波蘭人民的積怨和憤怒。這個道歉，獲得舉世讚許。1971年，布蘭特獲頒發諾貝爾和平獎。他這一跪，讓世人深信德國已經徹底真誠反思。他這一跪，讓德國擺脫一切包袱，重新站起來，成為歐洲舉足輕重的巨人。因此，默克爾心安理得看表演，是順理成章的事情。

西德總理的道歉，並無影響西德政府的穩定，反而提升了世人對日耳曼民族的尊敬，最終導致東西德統一（列強對此再無戒心）。

相反，日本對第二次大戰時為亞洲帶來的災難，從來不見得有真正的懺悔，更無向我國及亞洲有關受害國家真誠道歉；甚至竄改教科書，不讓下一代了解事實的真相。世人很難相信日本已經痛改前非。相反，世人看得到的是日本處心積慮圖謀修改憲法，重整軍備，令人不無擔心、難以信任。日本面對亞洲國家指摘其二次大戰暴行時，從來無法理直氣壯回應，只能以語言藝術和厚臉皮應付。這種拖泥帶水、閃閃縮縮的處理方法，只會長期困擾日本當局的良心和良知。

以經濟發展作擋箭牌 非大國行為

六四過去了30年。多年來，國家領導層對事件的處理，難以令人滿意。寄望國人忘掉記憶，禁止國人談論此事，希望讓時間帶走歷史，或是以30年來驕人的經濟發展作擋箭牌，在在都不是泱泱大國的行為。什麼時間，我們的國家可以捨日隨德呢？

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「一幅新聞照片引起的遐想」）

作者是香港考試及評核局前秘書長

[蔡熾昌]