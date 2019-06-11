盧荻：認識資本主義——從生活到知識

《資本的勝利》一書，就其宣示的主題，是要結合歷史和理論來論述資本主義，揭示資本主義的變革動力、後果，及社會應對這些後果的可取和可行方向。這是一部很有雄心同時又兼及普及性、閱讀趣味的著作。

作者Ulrike Herrmann是德國著名的新聞工作者、媒體評論員、政治活躍分子，是「中左」，即基本上可歸類為民主社會主義（社會主義導向的溫和改良主義）的政黨「綠黨」黨員。這個身分很大程度上設定了本書的視野和視角、立場及論述風格，同時也就突顯了本書的優點與欠缺。

什麼是資本主義？

什麼是資本主義？這首先是一個歷史問題。就是說，資本主義究竟指涉什麼歷史經驗？

就視野而言，本書對資本主義的論述，驟眼看去縱橫全球古今，所涵蓋話題「宏觀」如古代羅馬和近代中國為什麼沒有產生資本主義、資本主義為什麼在現代西歐尤其是英國爆發式發展起來，「微觀」如2008年金融危機以來的持續經濟停滯和社會衰敗等，都是極其重要。不過無論是在篇幅還是實質內容上，這個論述終究是聚焦於今日歐美尤其是德國的經濟和社會狀况，以此連接到理論概括的資本主義。至於那些洋洋灑灑的關於「古今歐外」的話語，只不過是要作為這種理論概括下的論述的佐證。

那麼理論上什麼是資本主義？作者首先提出「資本主義不是什麼」，這是為了回應當今年代世界範圍的主導話語，即新自由主義而提出的。這個主導話語將資本主義化約為自由市場經濟，而市場經濟據說是人性自利的反映，因而是人類歷史的必然。

與此相對，作者顯然是深受法國年鑑學派經濟史家布羅代爾的影響，強調資本主義從來不是市場經濟、不是競爭主導，而是以資本集中和壟斷為特性，是壟斷資本結合國家權力主導經濟活動。另外，論述中也透出奧匈帝國經濟人類學家波蘭尼的思想痕迹，一方面認為資本主義只是歷史產物，並不具備必然性和永恆性，另一方面認為經濟活動必然鑲嵌於特定社會，例如上述的資本傾向於壟斷，在社會上的體現就包括精英階層營建特權、排斥競爭，並將競爭壓力施加到階層之外的勞動者民衆身上。

「效率革命」與危機

上述對資本主義的刻畫或概括，大致上可說是社會學視角。那麼如何從政治經濟學視角確定資本主義的運作邏輯、規律？

作者的回答，簡單而言就是：資本主義的運作，就是資本驅動下持續不斷的革命性的工業化、技術進步（所謂「永恆的效率革命」），帶來物質條件的飛躍改善和社會豐裕。這個回答不僅是作為刻畫或概括，同時帶着濃厚的肯定意味，甚至是不加掩飾的欣賞。書中再三引用馬克思和恩格斯，但是其選取始終不離《共產黨宣言》前半部分所揭示的資本主義的革命性；對於資本主義的局限，及超越資本主義的必要和必然的相關馬克思主義理論，幾乎就是無視。

然後就來到有關資本主義經濟危機的論述，這構成本書的主體。關於危機的根本原因，論述大致上是圍繞着「消費不足論」展開的，所概括的運作邏輯是：因為資本的壟斷性，勞動者處於弱勢，導致生產率進步超過工資增長，進而導致生產過剩，於是資本轉向投機，而投機勢必擠壓生產活動，導致投機泡沫終於破滅；再透過債務緊縮，將不管是周轉不靈還是資不抵債的金融機構、生產企業統統捲入危機，最終導致實體經濟蕭條。在新自由主義年代，這種危機的體現包括美國金融危機和歐洲財政危機，雖然其具體形式複雜多樣（尤其是各種金融衍生工具的大膨脹），始終還是遵循同樣邏輯展開的，也就是投機擠壓生產。

所以社會要應對資本主義危機，首先有賴於凱恩斯式經濟政策，透過政府措施推動投資，以及限制投機活動，歸根究柢還要解決生產過剩問題。對此，作者的結論是，應同時削減生產和工作時間，這在已經富裕的社會中不僅不是壞事，毋寧說是可以讓人們得到更多自由時間，進行更有意義的創造活動，得到更多生活幸福。

改良主義的知識局限

從上文介紹可推斷，本書關於資本主義的論述及所得結論，與作者的溫和改良主義立場很是一致：首先是基本肯定資本主義（所謂效率革命使「資本主義的歷史充滿樂趣」），其次是強調現實上的危機是源自「壞的資本主義」（例如新自由主義），也即勞資（或精英階層與社會大衆）權力不對等導致消費不足及金融投機破壞實體經濟，所以必須——也有可能——依靠政治上的作為，將資本主義拉回正軌，而正軌是讓社會大衆既能享有富裕又能獲得自由。

在知識層面上，相對於它試圖系統論述資本主義及其危機的雄心，本書的不足之處還是不難辨認的，特別是表現在兩方面：

一是關於危機，無論是資本主義的普遍意義上的危機，還是特定的當今新自由主義時代的危機，「消費不足論」（加上派生的金融投機論）是否足以構成完備的解釋，這是相關學術文獻中大有爭論的問題。相對於「消費不足論」聚焦於分配領域，文獻中關於利潤率下降趨勢的論述，以及關於壟斷競爭導致持續產能過剩的論述，更關注的是生產領域，也就是資本主義作為一種生產方式的根本矛盾，並不是改良主義所能克服的。

二是關於歷史存在的資本主義體系，將視野局限於歐美發達國家，並將之化約為一種「（資本驅動下的）永恆的效率革命」模式，這是嚴重的欠缺。畢竟，相關文獻中有建立在豐富根據上的判斷，歐美的資本積累也不止是來自本身的技術進步，而且是來自攫取歐美之外資本主義世界的經濟剩餘，在新自由主義年代尤其如此。因此，改良主義的合理性和有效性也就大成疑問。

當然，作者宣示的知識和政治雄心是一回事，讀者從閱讀中能有多少得益可以是另一回事。就普及性和閱讀趣味而言，本書還是相當不錯的，讀者應能從中獲得有關歷史和理論，尤其是關於當前現實重大問題的很有啓發性的知識。對大部分中國讀者而言，透過作者將具體事例結合到大歷史、大理論的論述，應能從中增加對相當遙遠或陌生的歐美現實的理解，而這個現實對於中國卻是至關重要。

作者是倫敦大學亞非學院經濟系教授

[盧荻]