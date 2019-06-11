梁美儀：事不避難 招爛額焦頭

港人今次展示的訴求清晰明確，就是反對政府高層常說市民不明白和誤解的《逃犯條例》修訂。走在遊行隊伍當中，你會看到來自不同階層和組織的群眾：有同志組織，有為動物權益發聲的人士，有文創團體，有教師工會、大學學生會，甚至擺明車馬自稱「師奶」的參與者。今次不同的是，他們心志一致，目標只有一個，就是反對修訂逃犯條例，較2003年7．1遊行時的多元訴求，發出更強烈有力的主流訴求。

遊行隊伍所喊的口號也不多，不出三大主題：「反惡法」、「香港加油！」，以及叫得最多的「林鄭下台」和「李家超下台」。

林鄭不能續抱「事不避難」心態

事不避難的特首林鄭月娥，為了完成這個如今已成為關乎「國家安全」的政治任務，她幾乎一次過押下為官數十年積累的政治本錢。這次豪賭，她肯定成為「輸家」——她失去了市民過去對她的喜愛與尊重，摧毁多年建立的高民望，輸掉了特區首長的管治權威。

唯一可挽回這殘局的，是她向中央力陳勉強通過修例之害，提出暫時擱置修例，再從長計議。否則，不敢想像稍後當立法會就草案表決的當天，香港究竟會出現一個怎樣的亂局，或發生有多嚴重的衝突場面。

縱有多困難、機會多渺茫，林太不能繼續抱着「事不避難」的心態，不爭取挽救這個殘局。若她對群眾清晰不含糊的訴求視而不見，那些政圈盛傳在一年前已重新部署伺機「復活」的「敗部」，隨時有機會「翻生」。若然，香港將成為最悲慘的輸家。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]