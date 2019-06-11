劉進圖：冥頑不靈 票債票償

道理都講過了。大律師公會、律師會、法律界選委，都對修例提出了詳盡的意見，一再尋求與政府官員對話。政府的回應卻是：他們不了解法案。如此複雜兼影響深遠的法案，政府只做了20天諮詢，3個月不到便要強行通過。這份倉卒與橫蠻，在香港立法史上前所未見，難怪遊行民眾要求「撤回惡法」。

在2003年，50萬人上街遊行，改變了23條立法的命運。董建華政府本來還想強行通過，但田北俊領導的自由黨倒戈，迫使政府撤回法案。前天，遊行人數比2003年更多，但政府和親建制政黨的面貌已和當年大大不同。他們對北京言聽計從，無論內心如何不情願，當中聯辦吹響集結號，他們便會舉手通過「送中」法案，把北京要的人乖乖地交出去。所以，就在大遊行的晚上，特區政府便發出新聞稿，表明會如期在6月12日啟動逃犯條例修訂的二讀程序。這個表態顯示，特區政府已經數夠票，有把握強行通過法案。

港府應考慮暫擱立法 免衝突升級

面對這無奈的政局，民眾可以怎麼辦？組織遊行的民陣呼籲包圍立法會，藉群眾壓力向支持修例的議員施壓。可以預見，建制派也會發動支持者到立法會，為法案護航。立法會外彈丸之地，兩派民眾長時間對峙，隨時發生肢體衝突，負責維持秩序的警員亦可能在壓力下犯錯，不恰當使用武力刺激局勢惡化，就像2014年那樣。這是極高風險的政治博弈，各方都必須格外審慎，保持高度克制。特區政府應考慮暫時擱置立法，避免令爭議衝突升級，影響香港繁榮穩定。

還有幾個月就是區議會改選的日子。改選結果不單影響400多個區議會民選議席的分配，也關乎立法會的區議會功能團體議席，以及1200人特首選委會的一成議席，是重要的政治風向標。如果上街遊行的民眾踴躍參與這次選舉，並且按候選人對「送中」法案的立場來投票，建制派有可能喪失大量議席。這樣就可以讓負責決策的人看到，漠視民意是有後果的，是要付出代價的。唯有這樣，決策者的傲慢狂妄才會稍為收斂，和平理性的公民社會制約力量才能發揮作用。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]