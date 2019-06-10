趙永佳﹕「正向家長運動」冀改怪獸思維 未對症下藥

不過細閱報告就會發現，小組明顯認為問題癥結在家長本身：「雖然政府及不同團體都透過舉辦各種活動及不同方法鼓勵家長按子女的性格、能力及興趣為他們選擇合適的升學途徑，但在華人社會，家長普遍有『望子成龍』的心態。在競爭文化下，很多家長仍以子女入『名校』及升讀大學為目標，部分家長不停催迫子女學習，或安排各項課外活動，提升競爭力，以期子女『贏在起跑線』，卻忽略了對子女身心健康成長的關注，大大影響了親子共處的質素，為自己和子女帶來壓力，甚至可能令子女產生負面情緒及焦慮。」（頁22）

因此，專責小組建議推行全港「正向家長運動」，以社會運動模式大力推動公眾教育，希望改變家長「無謂競爭比併」的思維，讓公眾明白兒童愉快和健康成長的重要，增強家長正面培育子女的意識，並廣泛宣揚正確教養子女的方法和態度。

「怪獸家長」論述的問題

其實一直以來在部分媒體和評論推動下，「怪獸家長」形象已是根深柢固，彷彿成了「人民公敵」。早前我在本報指出，在這套論述下，「怪獸家長」是萬惡根源：他們可以是學童自殺的元兇；可以是學生壓力的真正源頭；可以是「港孩」的製造者，甚至有人會認為他們過分重視學業而忽略品格培養，把青年人變成「逢×必反」的推手。因此小組報告也要加一句：「部分家長或會過分重視子女的學業表現，而忽視子女在其他方面的發展，甚至令子女獲得偏頗的信息，誤以為優秀學業表現便是個人成就的全部，而忽略了品德修養、公民責任及對學業以外知識的應有重視，以致妨礙子女的愉快和健康成長。」（頁40）

這套論述的問題在於將視線聚焦在家長的負面形象上，卻忽視了家長其實並非鐵板一塊，而是一個多元且非常複雜的群體。例如早前有家長組織指出兒童要愉快學習，不要做「功課奴隸」，因此大力反對小三全港性系統評估（TSA）。儘管大部分家長或許會比較緊張學業和成績，但也不能否定不少家長其實已相當「正向」。

調查顯示家長訴求多式多樣

為了回答這問題，早前我曾進行一項由中大香港亞太研究所執行、香港願景計劃贊助的全港幼稚園家長抽樣調查，訪問了34間幼稚園6900名N班至K3的幼兒家長。調查中問到父母對子女教育的觀點，我們分別列出一些公眾視為傳統與開明的觀念，如傳統的「要幫子女準備贏在起跑線」、「沒有考試，小朋友就不會溫習」、「選擇小學最重要看學術水平和升band 1比例」、「家長應盡量為子女安排活動，以免子女浪費時間」，及較開明的如「幼稚園階段不應該默書或聽寫」、「小學一至二年級最好沒有家課」等，試圖量度父母對子女教育的「着緊」程度，看看是否符合公眾對所謂「傳統家長」及最近受注目的一些「開明家長」的印象。

按照家長同意各種開明或傳統表述的數量，我們將家長分為4類（註）：第一類「中道型家長」，他們對較具爭議的傳統或開明表述都不認同；第二類「傳統型家長」認同較傳統表述；第三類「開明型家長」認同較開明的表述；第四類「矛盾型家長」則同時對較具爭議的傳統和開明表述都有一定的認同。4類家長比例從多到少分別是「傳統型家長」（32.6%）、「矛盾型家長」（30.1%）、「開明型家長」（21.6%）和「中道型家長」（15.7%）。

結果顯示，雖傳統家長最多，但家長期望與訴求確實有多樣性。在需求不一的狀態下，家校合作談何容易。家長口中對學校的怨言也是各式各樣：有家長會投訴課程太淺、孩子回家後太得閒，但同時也有不少家長覺得學校功課量太重、課程要求太高。更有老師指出，家長要求「happy school」，令學校增加了不少工作量，例如要組織及帶領交流團或負責大量課外活動等。

當家長訴求多式多樣甚至相互矛盾，不禁令人懷疑真正的家校合作是否可能。雖現在香港已不會像以往那樣，默認家校角色各自為政、互不干擾，但今天常看到的家校合作模式，還停留在要求家長協助學校的教育過程，例如通過協助子女完成作業、當家長義工，甚至加入家長教師會做好橋樑角色等。這似乎也是報告中預設的家校合作模式。有討論教育專業的學者稱之為傳統的專業主義，即專業人士對自己專業有自主性，對於自身的專業操守及管理，應不受外界干擾。但其實到了20世紀後期有關專業的討論，已過渡至認為專業人士與服務對象的關係應變得更開放、互動，並邁向對等。

教局小組報告忽略家長不同面貌

現在報告中似乎只是單向地指出家長種種不是，要求他們改變，這無論如何都不可能是真正開放、對等的家校合作。家長對子女教育的取態與策略，其實往往都是被動的回應教育制度和學校的參數。換句話說，他們只是扮演消費者角色，只能「東家不買買西家」，甚少會嘗試改變學校教育方針。現在報告要求的也只是家長要由一種（傳統）消費模式，轉變成另外一種（正向）消費模式，而不是鼓勵家長參與討論，甚至共同建構香港教育政策與制度。

此外，報告提出的「正向家長」運動，也彷彿假設家長都是「怪獸」，必須實行再教育，而忽略了家長的不同面貌。面對不同類型家長，需要的家長教育大不相同。「真．怪獸家長」當然要開導，但我們也應以同理心理解他們為何會變成「怪獸」？或為何有「怪獸」行徑？有沒有可能因整個教育制度本身的競爭性太強，以致「正常」家長也會成「獸」？再者，就算是比較正向的開明家長，他們的訴求也不一定和現有教育制度脗合。

如何找到真正的正向學校，是現在很多開明家長的教養壓力主要來源，也令他們其實很難維持正向態度。報告的建議完全沒有觸及教育制度本身問題，如學校類型和方針太單一，太着重測考成績，有關學校資訊並不流通，課程（尤其是文憑試）偏重學術而且細碎、龐雜、分散。家長都心知肚明，學生要在這個制度中爬上去，要放棄多少個人志趣？就算他們是如何希望「按子女的性格、能力及興趣為他們選擇合適的升學途徑」，實際上又有多少選擇？

今時今日，家長和孩子都要終生學習，其實已是常識。不過如何做到，如何回應不同需要的家長教育，卻是要細心規劃。全面、正向地了解家長多樣性，及家長心態和教育制度的相互影響，可能是重要的第一步。

註：詳見趙永佳、郭樺〈家長不宜極端 教養子女回歸中道〉，《信報月刊》2018年11月號

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「『正向』面對家校合作和家長教育」）

作者是香港教育大學社會學講座教授

[趙永佳]