梁美芬：修訂已平衡各方利益

散播謠言、製造恐慌，是反對派常用來拖垮政府施政的手段。遠的不說，去年立法會審議一地兩檢條例時，反對派一直在炒作說一旦落實，內地便可隨時「跨境執法」，但高鐵香港段通車後，不僅未出現反對派聲稱會出現的情况，他們更頻頻舉辦乘搭高鐵的內地旅行團，似乎毫不介意和街坊親身體驗他們口中的「割地兩檢」。

逃犯條例這一仗，有反對派瘋狂地扭曲草案以煽動群眾的恐慌，甚至在街上掛橫額高調說謊，聲稱一旦通過修例，港人在香港犯法將會被移送內地坐牢。稍有法律知識的人都知道這個說法根本不符事實，港人在香港違反香港法例，香港法庭有司法管轄權，根本不可能移交內地受審。對於提高移交門檻，反對派片面地列出一堆刑期7年或以下的性罪行，聲稱政府新方案會令香港變成「性罪行逃犯天堂」，顯示他們為批評而批評的本質，根本無意改善草案。

事實上，所有港人，包括北上工作的專業界人士都會受惠於政府修訂方案，例如會剔除曾經是檢控「萬能key」的不誠實取用電腦罪，以及涉及課稅、知識產權等共9項罪行。筆者過去協助過不少在內地工作港人求助個案，他們當中不少是因為過失而造成重大事故被判刑事罪。現在把門檻提高到7年，這類因過失造成意外傷亡的行為亦免於移交。

絕不容讓國際介入香港內部事務

這次修例，反對派拚命到外國唱衰香港，結果令修例演變成國際的政治議題，亦變成美國利用來攻擊中國的靶子。香港實行一國兩制，我們是國家的一部分，在這艱難的國際環境下，我們絕不容讓國際社會介入香港內部事務；我認為政府兩次對草案的修改，已充分考慮各界意見，平衡各方利益，值得支持。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]