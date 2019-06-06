陳帆川：六四晚會不再分化 本土派譜新章

雖然年輕一代接受過本土派論述的洗禮後，對於中國大陸的感情和傳統民主派的觀感，已難再回復到雨傘運動之前，但揚棄「大中華」思維也不代表要反對一切傳統抗爭活動，很多人已經厭倦互相攻訐，學會因時制宜，減少內部分化。

雖然網上世界仍偶有出現攻擊支聯會和六四晚會的聲音，但相較幾年前的如火如荼，今年的反對聲音根本不成氣候。至於反修例遊行則氣勢更盛，不少信奉「遊行無用論」的本土派支持者也在網上積極宣傳，呼籲港人上街，「行了再算」。

自本土派崛起，六四晚會和傳統民主派舉辦的遊行活動，皆成為「笑柄」，許多年輕人不但拒絕參加，還要對參加者百般奚落，招人反感。如今形勢逆轉，本土派支持者態度軟化，是成熟的表現，顯示眾人在過去的挫敗裏汲取了教訓。

粗略地說，本土派經歷三階段變化。第一是旺角騷亂後，本土民主前線聲名大噪，梁天琦在新界東補選令人眼前一亮；第二是本土派遭到立法會全面封殺，參加騷亂者鋃鐺入獄，陣營內群龍無首、支持者不敢妄動；第三階段可能就是現在——支持者受到逃犯條例的激發而重新參加溫和的政治活動，並願意有限度地支持傳統民主派，直至陣營內出現下一位年輕領袖。

盡力而為 買一個創造奇蹟的可能

據黃台仰於6月4日當天在《紐約時報》發表的文章所述，他和梁天琦是一早計劃好一人去、一人留。按現在情况看來，他負責在海外宣傳，梁天琦則透過承擔責任來維持道德感召力量。一群曾經滿腔熱血的追隨者應不至於心灰意冷，只是不知可以做些什麼。

在香港目前的條件和民心底下，任何人也無法祭出一個教政府非讓步不可的抗爭方式，既然如此，不如盡力而為，即使是「和理非非」的遊行，也至少買了一個創造奇蹟的可能。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]