田方澤：專業不是面對大是大非不作聲

專業不代表沒有立場

有意見引用教育專業守則，指教師應當保持中立、尊重不同觀點。如果老師身處學校教育現場，毋庸置疑應保持理性、客觀和持平地鋪陳不同觀點。但一如香港知名公民教育學者梁恩榮教授在研究中指出，在符合理性、客觀和持平的情况下，教師自身亦可向學生表達自己的立場和理據，更有助學生思考和保持批判性。專業客觀和個人立場的展示，本身並無矛盾。

其實教育專業守則有其應用範圍，應只規管老師的教學工作，而不牽涉課餘作為一般公民參與公民事務的權利。將針對老師個人的專業工作要求，擴展限制老師作為公民社會一員的倡議工作，無疑是偷換概念，亦不符合專業守則第三章支持老師有其一切基本人權的精神。

專業團體並不代表沒有立場或在大是大非前噤聲。如香港大律師的行為守則包括大律師應保持獨立和不偏不倚，但大律師公會仍一直就香港重大法治和人權議題發聲。這不止無礙大律師公會作為專業團體的地位，更因堅守法治的道德價值而備受尊崇。

作為專業團體，亦作為積極參與社會事務的公民團體，只要能列舉充分而合理的理據，便已是持平倡議。

促進民主人權是專業良知

我們相信，沒有民主和公義，便不可能有教育制度和教師權益的改善，對於社會未來的進步亦無裨益。

教協於1970年代伊始，一直是「三重定位」：我們是爭取教師權益的工會組織，亦是教育專業團體，以推動教育改革和專業發展為己任，一直就本地教育議題積極發聲。同時教協亦是社會團體，以促進民主、公義和進步為任，積極發動會員參與重大社會事務，包括1980年代反對興建大亞灣核電站，以及多年來堅持平反六四和爭取真普選。教協會章的「宗旨」列明本會「促進民主政制的發展」，創會會長司徒華先生是國際知名的華人民主領袖，相信同工對教協的支持亦包括教協一直以來對民主人權的堅持。

作為教育專業人員，受之於社會供養，學習成才，應回饋社會。堅持人權、民主、法治，守護香港核心價值，促進社會進步和公義，為我們的學生帶來更美好的社會，才是作為教育專業人員的專業良知。

就逃犯條例修訂爭議而言，特區政府至今仍未能就各項問題釋除公眾疑慮。如刻意放大不合理的理據，才是欠缺客觀持平。教協會繼續站穩民主立場。呼籲各位教師和市民反對逃犯條例修訂，6月9日在街頭見。

作者是教協副會長

[田方澤]