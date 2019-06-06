王偉傑：恪守專業守則 摒棄偏頗立場

宜正反剖析理據 曲解修訂不可取

根據教育人員專業操守議會有關專業教育工作者對公眾的義務，當公眾意見分歧時，教師應教導學生尊重不同立場和觀點。在逃犯條例修訂事件中，雖有為數不少的團體和組織發起反修訂的網上聯署聲明行動，但發起支持修例的大聯盟也收集了40萬個以實名形式支持的聯署。教協沒有從正反兩方面剖析修例背後的各種理據，反而在宣傳小冊子中只是選擇性提出對修例的各種質疑。例如政務司長已清楚表明，無論如何描述，政治犯都不會被移交，小冊子卻着眼於內地政府仍會以不同罪名申請移交政治犯，明顯刻意忽視官方解釋；又例如移交程序會有行政及司法雙重把關，小冊子在字裏行間卻暗示修例後法庭確保公平審訊的權力會被削弱，對香港的司法獨立作出極大侮辱。教協在逃犯條例修訂中跟事實相距甚遠的蓄意曲解，實在有違專業教師在遇到意見分歧時應秉公辦理的原則，亦未有履行教育工作者對公眾的義務。

應從佔中汲取教訓 勿讓校園捲入漩渦

教協未對政治事件作深入剖析便匆匆表態、未有深思熟慮便呼籲教師參與政治運動，其實早有先例。2014年9月28日違法佔中爆發後，教協當晚便發出聲明號召全港教師全面罷課罷教，並美其名為「罷課不罷學」。這個舉動打亂了許多教師原本在開學後便督促學生全力備戰文憑試的算盤，並將他們陷於非常尷尬的局面。聲援罷課固然嚴重拖垮已十分趕急的教學進度；繼續授課則要承受巨大政治壓力。儘管上次罷課在一星期後便草草收場，但卻留不少爛攤子給老師收拾。今次教協不理會各中小學正處於期終考試前夕，發起形形色色反對逃犯條例修訂的種種政治運動，並高調聲援不同組織的反修例聯署行動，不禁令正忙於為學生準備期終試的教師擔憂，這股政治漩渦會否像以往反國教、違法佔中般再次席捲校園，令學生在考試期間醉心政治運動而荒廢學業，整個學年為考試而作好的準備和付出的心血也會一併付諸東流？

自創會以來，教協在爭取同工權益及提供會員福利方面，成績的確有目共睹。但這絕不代表教協可肆無忌憚將10萬會員託付的信任，跟民主派的政治本錢綑綁在一起。作為一個教學專業團體，教協在面對各項政治事件時應以持平而不偏頗的態度看待，不應在急於表態後便貿然鼓動教師會員參與政治運動。否則當有教師會員發起「教協不代表我」的行動時，在專業形象受損後才挽救，已是太遲。

作者是香港群策匯思秘書長

[王偉傑]