李立峯：看反逃犯條例修訂的社會動員

運動成果有其社會和政治條件

香港已經有好幾年沒有「廣泛而具代表性」的大型社會運動了。坦白說，就算是雨傘運動，若從當年的民調數字看，反對和接納人大8‧31框架的市民比例約為41%對28%，其餘為中立或無意見，「反對」明顯地佔多數，但比例並不算極端。所以，對上一次有大規模集體行動和近乎一面倒的大多數民意同時出現，可能要數到2012年的反國教運動──當年港大民調中反對和支持立即推行國民教育課程的比例是57%對16%。再對上一次，可能就是2003年反23條立法了──當年港大民調中反對和支持23條立法的比例是55%對16%。

這兩次事件中，香港市民都成功地迫使政府讓步。當然，筆者並不天真地以為只要星期日遊行人數夠多，反逃犯條例修訂就一定會成功。2003年和2012年的兩場運動的成果有其社會和政治條件。不談大環境而談具體的，2003年有自由黨的關鍵幾票，2012年則有大量中學表明，就算政府不撤回國民教育，它們也不會立即在校內推行，大量中學的「不合作」大大增加了強推國民教育的成本和帶來的不確定性。換句話說，集體行動從來難以「直接」帶來政府決策上的轉變，它要能夠觸發一些制度內外主要行動者的策略轉變和互動，才較有可能迫使政府讓步。

工具理性和價值理性

作為一般市民，要事後理解和分析這些社會政治動態不容易，要在事前預測更不容易。大家很難對一次行動的「成功機會」作具體估算。邏輯上，我們可以把參與集體行動的市民很粗略地分為兩類，第一類是帶着工具理性的想法去參與遊行集會的，即是說他們的參與建基於遊行集會能取得成效的可能性，但他們對成效可能性的判斷，大概只是一種籠統的個人或集體「效能感」。第二類是主要以價值理性為基礎去參與遊行集會的，參與遊行集會是要表達自己的聲音，就算政府看來會一意孤行，縱使改變不了結果，也要知其不可為而為之。

曾幾何時，帶着工具理性的想法去參與大型遊行集會的香港人應該不多。回到2003年的七一大遊行，當年我們所做的遊行現場調查，問到被訪者是否同意「今天的遊行會使政府變得較為尊重民意」，結果29.8%的被訪者說「非常贊成」，18.2%的被訪者說「幾贊成」，兩個百分比加起來，其實還不夠一半。亦即是說，當年的七一大遊行中，很多參與者對結果其實沒有期望。

七一遊行的「意外成功」，使不少香港人意識到集體行動的力量，增強了香港人的集體效能感，從而令更多香港市民願意參與集體行動。但另一方面，它也可能增強了香港市民在參與集體行動時的工具理性傾向，關於遊行集會的公共論述（包括網上討論），也開始愈來愈多以「行動能否取得成效」作評判標準。就算是佔領運動，無論後來的發展和運動的最終形態如何複雜多變，2013年1月戴耀廷在《信報》的文章，也確是以行動成效作為論述出發點而倡議佔領的。

社運低潮或只是休養生息

強調成效本來無可厚非，成功機會愈大人們參與意欲愈高，亦是人之常情。但現實中，集體行動要取得即時和明顯的效果，的確是很難的。當社會討論過分強調成效，而很多集體行動又難免在一時之間成效不彰時，一些行動者便倡議更具破壞力的行動模式，希望增加行動取得成效的可能性，而當這些行動模式又受到強力打壓時，無力感便開始瀰漫，出現了過去幾年的「社運低潮」。

所以，這次反逃犯條例修訂所出現的民氣，令一些朋友感到有點驚訝。這狀况的出現，我們可以有幾個並不矛盾的解讀。第一，社會運動研究向來有關於運動休止（movement abeyance）的探討。社會運動總有高低潮，低潮時出現的休止狀態，有可能只是一個休養生息的階段，其間，可能仍有很多社運組織作出各種努力，做着不起眼的工作，時機一到，沉寂了一陣子的和剛進入青年時期仍在等待政治洗禮的，又可能會齊齊出現。

修例涉人身安全 對港人沒好處

第二，以議題性質而言，這次逃犯條例修訂牽連甚廣，雖說尋常百姓真的被引渡的機會不高，但始終是涉及基本人身安全的問題。另外，相比過去幾年的一些政策爭議，逃犯條例修訂對香港人沒有半點實際好處，一地兩檢可以談方便過境，明日大嶼可以談土地供應，逃犯條例就只有一單謀殺案作為一戳即破的幌子。而在議題一直發酵的過程中，從湯家驊指修例後就不會再有林榮基事件，到左報報道港人在港危害國家安全也可被引渡，根本就是「愈講愈唔對路」。

不過分看重成效 回歸「應做就去做」

第三，很多香港市民又願意走出來，大概不是因為無力感突然消失，而是人們對成效問題有了較為成熟的取態。筆者個人觀察，這次反逃犯條例修訂的動員過程中，不是完全沒有人去嘗試分析成功的可能性，但大家既沒有盲目吹噓遊行人數多就一定成功，也少見犬儒地完全抹煞任何成功可能性的聲音。更重要的，是相關的觀點和討論並沒有佔主導位置。也許，世事都物極必反。當無力感到達某個程度，人們又開始不過分看重成效問題，回歸「應做就去做」的原則。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[李立峯]