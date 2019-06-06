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筆陣：民族復興遇上霸權永續 ／文：張志剛

【明報文章】去年底在本欄的一篇〈中美核心利益矛盾下的國運之爭〉，引述了北京對中美矛盾的定性：「中美矛盾已經不是意識形態上的不同、制度上不同的摩擦，而是涉及國運的競爭。」

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