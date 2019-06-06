Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
觀點
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
觀點
2019年6月6日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：民族復興遇上霸權永續 ／文：張志剛
聞風筆動﹕律師會意見書同業詫異 料變相催谷法律界遊行人數／文：李先知
李立峯：看反逃犯條例修訂的社會動員
陳景輝：時間並非站在我們這一邊，又如何？
王慧麟：拒絕被指遺忘的權利
王偉傑：恪守專業守則 摒棄偏頗立場
田方澤：專業不是面對大是大非不作聲
陳帆川：六四晚會不再分化 本土派譜新章
梁美芬：修訂已平衡各方利益
下一篇
筆陣：民族復興遇上霸權永續 ／文：張志剛
【明報文章】去年底在本欄的一篇〈中美核心利益矛盾下的國運之爭〉，引述了北京對中美矛盾的定性：「中美矛盾已經不是意識形態上的不同、制度上不同的摩擦，而是涉及國運的競爭。」
上 / 下一篇新聞
筆陣：民族復興遇上霸權永續 ／文：張志剛
聞風筆動﹕律師會意見書同業詫異 料變相催谷法律界遊行人數／文：李先知
李立峯：看反逃犯條例修訂的社會動員
陳景輝：時間並非站在我們這一邊，又如何？
王慧麟：拒絕被指遺忘的權利
王偉傑：恪守專業守則 摒棄偏頗立場
田方澤：專業不是面對大是大非不作聲
陳帆川：六四晚會不再分化 本土派譜新章
梁美芬：修訂已平衡各方利益
聞風筆動﹕律師會意見書同業詫異 料變相催谷法律界遊行人數／文：李先知
李立峯：看反逃犯條例修訂的社會動員
陳景輝：時間並非站在我們這一邊，又如何？
王慧麟：拒絕被指遺忘的權利
王偉傑：恪守專業守則 摒棄偏頗立場
田方澤：專業不是面對大是大非不作聲
陳帆川：六四晚會不再分化 本土派譜新章
梁美芬：修訂已平衡各方利益
prev
next