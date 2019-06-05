李梓敬﹕美國打壓華為 打錯算盤

從用戶體驗和認同的角度，國產國貨的質量近年確實有很大提升，使用國產國貨的港人亦確實愈來愈多。以手機為例，華為手機已佔據香港20%的手機市場，成為香港第二多人購買的手機品牌，市佔率甚至按年翻倍。試問一下，在5、6年前，會有人想到國產手機可以在香港這麼受歡迎嗎？

說實話，筆者也是華為手機的用家，無論在攝影質素、系統穩定、流暢度方面，與以前使用的外國牌子比較起來，均有過之而無不及。所以筆者有時在網絡討論區或facebook看到有人說國產手機不值得賣五六千元一部，甚至嘲諷以Samsung手機價錢買國產手機是「傻仔」，也會忍不住反駁：為什麼只有外國品牌才值得賣高價手機？國產手機的質量某程度上已超前美、韓了，甚至迅速得到國際市場認同。他們究竟是不知道還是不接受？那些還以為國產手機比不上外國品牌的人，未免太不精明、太落後於時代、太井底之蛙了。

大家不妨注意一下，在美國高調封殺華為後，有市場調查顯示法國消費者購買華為手機的意欲反而上升了，而華為新機P30 Pro在法國開售，更引起法國消費者大排長龍，再次反映華為手機質量已達國際水平，消費者的眼睛始終是最雪亮的。

美國曾是自由開放堡壘 俱往矣

所謂槍打出頭鳥，今日中興、華為，明日可會是整個中國的通訊科技產業？美國以捕風捉影及莫須有的理由提出一連串針對華為的行動，趕盡殺絕，已充分暴露中美衝突絕不止於貿易糾紛，還包括打壓中國的高新科技產業發展，阻撓中國成為製造業強國和創新強國。筆者想指出，美國現時過分強調「美國優先」的單邊主義立場和價值觀，是不利於國際社會利益、不利於人類文明的進步和發展的。美國曾是自由開放的堡壘和祖師爺，是國際自由貿易的堅實守護者——但都只是「曾經」，俱往矣。

事實上，樂觀地看，美國對華為的打壓，可能反而成為中國手機產業系統的戰略機遇期。中國是個手機用戶逾10億人的龐大市場，絕對有能力支撐起一個手機應用系統。過去，由於Google系統的開放性，中國的手機品牌仍然樂於信任和使用Android系統；但既然美國現在封殺中國手機品牌，反而倒逼了中國加緊研發自主的手機系統，步向自強之路。相反，美國打壓華為，表面上贏了一仗，實際上卻自我放棄了一個逾10億人的手機市場，損失可謂難以計數。美國這次是打錯算盤了！

作者是香港青年時事評論員協會副主席

[李梓敬]