李梓敬﹕美國打壓華為 打錯算盤

【明報文章】曾幾何時，美國是先進、創新、高科技、高生產力的代名詞，人人傾慕，甚至筆者也是留學美國，向美國優秀的地方學習。但同樣不能否認的是，中國在改革開放以來，實在取得偉大的進步與成就。而在習近平主席領導下，中國更逐漸由一個「製造業大國」轉型為「製造業強國」、「資訊科技強國」及「創新產業強國」，近年急速冒起並且在國際層面具有廣泛影響力的知名創新品牌便包括：騰訊、阿里巴巴、華為、中興、小米、大疆無人機等。據世界知識產權組織的資料，中國甚至連續7年成為全球專利申請數量最多的國家，可見國家正經歷一段創新創意發明的「大躍進」階段。
從用戶體驗和認同的角度，國產國貨的質量近年確實有很大提升，使用國產國貨的港人亦確實愈來愈多。以手機為例，華為手機已佔據香港20%的手機市場，成為香港第二多人購買的手機品牌，市佔率甚至按年翻倍。試問一下，在5、6年前，會有人想到國產手機可以在香港這麼受歡迎嗎？
說實話，筆者也是華為手機的用家，無論在攝影質素、系統穩定、流暢度方面，與以前使用的外國牌子比較起來，均有過之而無不及。所以筆者有時在網絡討論區或facebook看到有人說國產手機不值得賣五六千元一部，甚至嘲諷以Samsung手機價錢買國產手機是「傻仔」，也會忍不住反駁：為什麼只有外國品牌才值得賣高價手機？國產手機的質量某程度上已超前美、韓了，甚至迅速得到國際市場認同。他們究竟是不知道還是不接受？那些還以為國產手機比不上外國品牌的人，未免太不精明、太落後於時代、太井底之蛙了。
大家不妨注意一下，在美國高調封殺華為後，有市場調查顯示法國消費者購買華為手機的意欲反而上升了，而華為新機P30 Pro在法國開售，更引起法國消費者大排長龍，再次反映華為手機質量已達國際水平，消費者的眼睛始終是最雪亮的。
美國曾是自由開放堡壘 俱往矣
所謂槍打出頭鳥，今日中興、華為，明日可會是整個中國的通訊科技產業？美國以捕風捉影及莫須有的理由提出一連串針對華為的行動，趕盡殺絕，已充分暴露中美衝突絕不止於貿易糾紛，還包括打壓中國的高新科技產業發展，阻撓中國成為製造業強國和創新強國。筆者想指出，美國現時過分強調「美國優先」的單邊主義立場和價值觀，是不利於國際社會利益、不利於人類文明的進步和發展的。美國曾是自由開放的堡壘和祖師爺，是國際自由貿易的堅實守護者——但都只是「曾經」，俱往矣。
事實上，樂觀地看，美國對華為的打壓，可能反而成為中國手機產業系統的戰略機遇期。中國是個手機用戶逾10億人的龐大市場，絕對有能力支撐起一個手機應用系統。過去，由於Google系統的開放性，中國的手機品牌仍然樂於信任和使用Android系統；但既然美國現在封殺中國手機品牌，反而倒逼了中國加緊研發自主的手機系統，步向自強之路。相反，美國打壓華為，表面上贏了一仗，實際上卻自我放棄了一個逾10億人的手機市場，損失可謂難以計數。美國這次是打錯算盤了！