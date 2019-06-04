歐陽五：大國若不「自立」 將貽害世界

道理不難理解。去年中國對全球經濟增長的貢獻率為30%，美國也近20%。中美貿易摩擦，勢必使國際資本、商品、人才的更自由流動，受到人為阻撓，對貿易、投資、匯率等形成廣泛負面影響。

隨着貿易戰深化，人們愈來愈深刻地體會到，大國如不能「做好自己」與發揮作用，就會對自身與世界貽害無窮。

除了影響經濟增長預期外，美國挑起的貿易摩擦，甚至已開始影響世界經濟的根本動力和運行機制。

首先，貿易摩擦已破壞全球價值鏈格局。美國加徵關稅，可能引起中國產業外遷、對美貨物貿易規模下降；而融入世界產業鏈的歐洲、日本等經濟體，也將受到影響。近期已有國家對華設備出口出現下滑。因此，美國挑起貿易摩擦，最終全球買單。

其次，影響科技交流，產業技術進步放緩。近期美國一些做法，似有將貿易戰擴大至「科技戰」的趨勢。出現IEEE（電機暨電子工程師學會）禁止華為員工審稿、美國癌症研究中心辭退華裔科學家等影響科技交流的現象。而將華為等企業納入「實體清單」，以寬泛標準禁止供應鏈企業向華為供貨，已經直接衝擊已經形成的全球5G產業鏈。基於5G時代的無人駕駛、人工智能、遠端醫療等技術的發展，均將推遲。

多年來，通過市場進行的國際技術合作交流機制，帶來巨大外溢效應。美國輝瑞製藥中國研發中心的產品，造福全球患者；而華為正努力建設的5G網絡，也來自全球科學家的貢獻。否認、阻隔這樣的行為，無疑使人類發展進程放緩。

美國若要保持領先 首先做好自己

近日美國《外交政策》發表的一篇文章認為，美國能否「再強大」，取決於「美國能否繼續主導科學研究和高等教育？國家的基礎設施能否運行？有沒有很好的移民機制來確保經濟可持續增長？美國的民主建構能否維繫功能和韌性？」歸根究柢，美國若要保持其「領先地位」，首先是「做好自己」。而美國「只破不立」的態度，讓其難以「自立」，也難以發揮正面的大國作用。

與美國交鋒中，中國幾點做法令人稱道。首先是「穩」。與美國「見招拆招」的過程中，始終保持自身發展節奏，在現有多邊合作機制受損的情况下，積極推進「一帶一路」等國際合作機制，世界經濟動力缺乏與運行機制受損，均得以補充。

其次是「開放」。官方層面，即使是在美國頻繁施壓過程中，中國也始終伸出合作之手。而在民間，無論是任正非受訪，還是中美主播約辯，均始終避免煽起民族主義情緒，釋放溝通、開放、合作的信號。

第三是責任。中國近日發布《關於中美經貿磋商的中方立場》，亮明立場，澄清事實，講明其中利害。蓋因中國認為有必要讓所有市場參與者了解「戰况」，充分掌握資訊，做出市場預期。此舉為國際市場增加確定因素，為大國「君子之舉」。

作者是時事評論員

[歐陽五]