何偉業：30年前的伊朗歷史分水嶺

精神領袖霍梅尼病逝

經歷30年，後霍梅尼的伊朗面對國內外巨大壓力，面對國際社會制裁、國內最高精神領袖哈梅奈伊管治威信備受伊朗新一代挑戰。從1979年伊朗發生伊斯蘭革命，霍梅尼推倒親西方的巴列維王朝，開創什葉派宗教學者涉政的管治模式（Velayat-e faqih, 教法學家監國）。有別於伊斯蘭遜尼派傳統認為「哈里發」是繼承先知穆罕默德領導穆斯林群體，什葉派則認為先知穆罕默德的女婿阿里（Imam Ali）才是合法繼承者，亦是第一任伊瑪目（領袖）。阿里遇刺後，阿里的長子哈桑（Imam Hasan）和次子侯賽因（Imam Husayn）就分別繼承為第二和第三伊瑪目。什葉派的第十二伊瑪目派認為，歷史上到了第十二伊瑪目（Twelfth Imam）就進入隱遁期（Occultation），不過第十二伊瑪目將在末日審判與復活日重臨人間，為世界帶來最終的公義和平。

霍梅尼提出「教法學家監國」，突破性地指出當第十二伊瑪目處於隱遁期，信眾等待其重臨世界之先，什葉派宗教學者應摒棄不涉足政治權力的靜默態度；相反，什葉派宗教學者應積極效法伊斯蘭先知外孫，即第三位伊瑪目侯賽因參政抗爭的模範，承擔領導信眾追隨者的責任。

霍梅尼的「教法學家監國」神學思想和政治理論舉足輕重，深刻扭轉什葉派世界的政治生態，宗教學者可掌權領導國家。霍梅尼歸真30年，伊朗往後前景，自然是世界一大關注。自1963年霍梅尼因反對巴列維王朝改革方案被捕及驅逐至土耳其，後流放到伊拉克什葉派聖城納傑夫（Najaf）。1978年霍梅尼再被驅逐，選擇棲身法國；1979年2月1日，霍梅尼結束流亡生活回歸伊朗。巴列維王朝倒台後，霍梅尼就以「教法學家監國」思想管治伊朗。

從1979至1989年霍梅尼管治伊朗10年，任內發生過幾件轟動世界的事件，包括1979年美國駐德克蘭大使館被佔領，52名使館人員被挾持444天的人質危機；1980至1988年與伊拉克的兩伊戰爭；1989年2月14日，霍梅尼頒布法令（fatwā）裁定英籍作家魯什廸（Salman Rushdie）作品《魔鬼詩篇》褻瀆伊斯蘭先知穆罕默德，事件引發整個穆斯林世界抗議信仰被冒犯與西方強調言論自由的長久爭議，影響深遠。

美伊衝突 伊朗再遇歷史轉折關口

雖說今年亦是伊朗「六四」30周年，當然此「六四」不同彼「六四」，記念意義大不相同。即使在伊朗，伊朗朋友告訴筆者，霍梅尼在伊朗國內的影響亦不及從前。但當中美貿易談判急轉彎，美國在中東因伊朗威脅下的軍事部署，中國與伊朗似乎再次在「六四」30周年的歷史關口相遇。中美貿易戰其中一個關鍵，是美國指控中興違反伊朗制裁禁令，將美國製造商品輸入伊朗；而美國政府亦指控華為欺騙美國銀行向伊朗銷售電訊設備，也違反美國對伊朗制裁令。中興、華為的伊朗電訊問題，不單引發中美進行面對面貿易談判，亦具體呈現白熱化的網絡電訊戰，甚至提升至美國聲稱的國家安全問題，所以伊朗亦可能在本年「六四」30周年遇上另一個重要的歷史轉折關口。但從1989到2019年，30年來國際社會對伊朗的態度有什麼變化？

無可否認，自1979年伊朗發生伊斯蘭革命，美國為首的同盟普遍擔憂伊朗向外輸出「霍梅尼式」極端反西方的神權管治思想，而以沙特阿拉伯為首的遜尼派國家，則顧忌伊朗將動員其國內什葉派少數，不單成為國家內部心腹大患，亦同時引發地區教派衝突的不穩因素。直至2015年伊朗與美國、中國、俄羅斯、英國、德國和法國就核問題達成協議，國際社會一度放下制裁伊朗，敵對氣氛才稍緩和。但去年美國總統特朗普退出協議，重新制裁伊朗，其後媒體盛傳美國有意為德克蘭進行政權更替（regime change）。直至最近訪問日本，特朗普才澄清美國無意推翻伊朗政權，強調制裁重點在於消除伊朗發展核武的威脅。不過，伊朗革命衛隊最近被美國列為恐怖組織，美國聲稱因伊朗革命衛隊的威脅，繼而在海灣地區部署軍隊和撤出美國駐伊拉克所有非緊急人員。

就伊朗威脅，美國新近增派1500名美軍至中東，特朗普甚至繞過國會向沙特、阿聯酋、約旦售武，伊朗隨即聲稱國家具備秘密武器可擊潰美國戰艦，種種迹象促使外界關注伊朗隱而未顯的軍事力量。有趣的是，雖然以色列總理內塔尼亞胡一直公開指控並呼籲國際社會停止伊朗發展核技術的陰謀，他卻公開高度評價伊朗人民是世界最優秀、極具創新能力和成功的民族，期待以色列人與伊朗人未來在科研上的合作機遇，足證伊朗自身科技軟實力不容忽視。不過，內塔尼亞胡嚴正指出伊朗的貧窮問題源於伊朗政權本身。

姑勿論內塔尼亞胡的言論是否為分化伊朗社會或意圖推翻伊朗現政權，備受孤立和制裁的伊朗能否疏導國內對制裁帶來的不滿情緒、伊朗在阿拉伯半島的教派鬥爭（例如沙特與伊朗在也門的代理人戰爭、沙特拉攏伊朗盟友卡塔爾），及面對美國和以色列的施壓周旋，均值得密切留意。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「伊朗的『六四』30周年」）

作者是香港教育大學社會科學系副教授

[何偉業]