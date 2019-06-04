袁瑋熙、鄭煒：六四30周年 燭光為何不滅？

香港人的民間紀念活動幾乎是全球獨一無二的。什麼原因令香港人堅持不懈？30年來的集體回憶如何保存？

回望歷史，1990年代維園燭光晚會的參加人數其實比現在少得多，每年平均只有寥寥數萬人。要到了2009年的六四20周年，因為「逢五逢十」的效應，以及在四川地震捐款、毒奶粉事件等負面議題帶動下，參與晚會人數才飈升，一下子達到10多萬，當中包括不少沒有親歷六四的年輕人。2009年亦恰恰是中國大陸政府因應全球金融海嘯，逐步高舉「中國模式」、挑戰自由世界的開端。香港人身在中國邊陲，眼見國家發展方向與香港核心價值漸行漸遠，似乎以點點燭光，究問這種轉變。

往後幾年，在本地社會運動的帶動下，晚會的參與人數持續高漲。每年的燭光都鋪滿了維園6個足球場，甚至旁邊的草地。直到2014年前後，本土思潮崛起帶來對支聯會和晚會形式的各種批評，參與人數才慢慢回落。但根據大會的統計，直至去年，數字依然維持在10萬人左右。

有趣的是，警方的統計數字跟大會發布的人數，亦是自2014年起，出現巨大差距。2014年，大會數字是警方的近兩倍（跟過去20多年差不多）；但到了2018年，差距已增至近7倍。然而，從支聯會現場接收的捐款來看，數字不但沒有下降，而且還有稍微的升幅。如果不是參與者多捐了錢，或是支聯會誇大捐款數字（募捐的一方一般沒有誘因這樣做），參加人數理應沒有如此大的跌幅。

縱使晚會的參與人數沒有很大變化，但參與者的質變，卻值得關注。在過去數年的維園燭光晚會調查，我們發現年輕人佔參與者整體的比率，自2015年起下降了不少。2014年，有五成參與者在30歲以下；到了2018年，只剩下約三成。而且，參與者雖然不乏首次參與的市民，但晚會卻總是「留不住」這些新參與者。去年，參與1至3次集會的市民愈來愈少；參與了10次以上的市民，卻升至接近總體的四成。

通過載體 記憶才可被延續承傳

雖然這可能說明晚會「薪火相傳」的能力正在減弱，但數以萬計的參加者依然風雨不改地出席燭光晚會，到底是什麼令他們堅持來到維園，而不是私下地悼念，甚至選擇遺忘？集體方式悼念六四，有何意義？

我們的研究發現，儀式對參與者來說是十分重要的記憶載體。記憶並不能單純存在於人的腦海裏，它的儲放和呈現往往有具體的形態，如文字紀錄、影像、物件、活動等。換言之，記憶需要存活在不同的載體：相片、歷史書、報章、紀念碑、博物館、儀式，甚至建築物和地方等。也正是通過這些載體不斷衍生紀念形式和活動，記憶才可以被複述、延續和承傳下去。

燭光晚會的儀式，正是六四記憶得以保存的重要因素。雖然晚會形式近年惹來了「行禮如儀」的批評，但是調查中我們看到，受訪者對於晚會中不同的環節——例如燭光、唱歌、親歷者的錄音播放——有一定的重視。不少人強調「祭如在」的莊嚴和敬意，而且場景的設置和活動的編排，也為他們重新經驗歷史、重構回憶。

結果，當被問及最深刻的六四記憶時，有超過九成的晚會參與者會想起政權以坦克車鎮壓平民的影像。李立峯和陳韜文（註1）概括這為「去蕪存菁」（essentialization）的過程，有助構建集體回憶，並形成一種道德共鳴。

六四承載道德批判 依舊令官方失語

維園的燭光，既為本地和國際媒體提供了源源不絕的素材，它更是集體動員的目標。每年4月到6月，各政黨、公民團體、記者和學生，都例必經歷一個逐年重複的動員過程。與此同時，過去10多年，政權亦嘗試以不同論述去應對主流的六四論述。有些是「結果論」：以今日的繁榮為昔日的鎮壓辯護，勸喻香港市民向前看；有些是「否定論」：質疑死傷人數，以及鎮壓的地點和程度，企圖轉移視線。然而，這些挑戰最終大多以失敗告終，有時甚至幫助晚會催谷參與人數。結果，政府和建制人士都逐漸選擇不談六四這個議題，或者說些不着邊際的話，避之則吉。這說明六四承載的道德批判，時至今日，依舊令官方失語。

可是，近年來本土思潮的崛起，確實對六四記憶的傳承造成了衝擊。本土派人士並不挑戰沉澱了的事實和記憶，但他們卻極力批評晚會「行禮如儀」的形式，並質疑晚會的「民族主義」色彩。他們延續了雨傘運動後「拆大台」和「去中國」的思潮，提倡本土優先和平等參與的價值，而且挑戰支聯會和傳統泛民的領導角色。面對本土派的挑戰，雖然支聯會近年也嘗試在晚會中減少民族主義的元素，並且緊扣本地的民主運動，但礙於支持者對悼念形式的執著，不能大刀闊斧地更迭晚會的安排。事實上，本土派的質疑，也說明過分簡化、去蕪存菁的記憶雖然有助傳承，但是卻使得六四記憶變得扁平，約束了歷史的立體多元。例如當六四的回憶聚焦在北京的天安門時，便會忽略鎮壓最激烈的地方可能是成都；又例如當天安門運動被看成是一場學生運動時，便會淡化了工人和市民大眾的角色。

無畏燃點燭光 是香港自由開放根本

無論如何，年復一年的儀式也許會陷入僵化，甚至限制了新的論述，但毋庸置疑的是，燭光晚會是30年來六四記憶承傳的最重要一環。歸根究柢，能夠無畏無懼地燃點燭光，是香港為之自由開放社會的根本。不能容納異議的社會，不會孕育出有思想、有責任、有個性的公民。著名法學學者Cass Sunstein（註2）在Why Societies Need Dissent一書中指出，異見者雖然經常被描繪成自私和任性，但這些特立獨行、經得起壓力的人，往往會自發履行有價值的社會職能。異見者更是會滋養開放的公共空間，因為他們敢於刺穿謊言，並懷疑那些永遠正確的思維。

註1：Lee, Francis L. F. & Joseph Man Chan. "Collective memory mobilization and Tiananmen commemoration in Hong Kong." Media, Culture & Society. 38(7). 2016: 997-1014.

註2：Sunstein, Cass R. Why Societies Need Dissent. Cambridge: Harvard University Press, 2005.

作者袁瑋熙是嶺南大學政治學系助理教授，鄭煒是浸會大學政治及國際關係學系助理教授

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[袁瑋熙、鄭煒]