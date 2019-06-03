鄭立：保衛自己權利 要有付出代價的覺悟

首先，我們先排除無法預期的「黑天鵝事件」。遊行的戰略目標，就是為了驅動其他人發起行動或放棄行動，而基本上有4種可能——

第一種是驅使本地反政府人士的行動升級，使他們做出升級的行動。例子是2014年的佔領事件，學生們的集會被鎮壓，而引致了本來無參與的市民把整個抗爭升級，最終升級至以妨礙政府或交通運作去迫使政府讓步的佔領，以及其後的旺角事件。

第二種是驅使本地支持政府人士動搖，使他們在投票時倒戈。例子是2003年的23條立法，田北俊先生帶領的自由黨迫使政府放棄立法，合法地使香港去到今天都免於23條的威脅。然而，事後自由黨也付出了巨大代價。今天即使田北俊先生有此意願，他的影響力已無法再帶來上次的成果。相信親北京的勢力，在這16年已經穩固了他們在香港的樁腳。

第三種是驅使北京政府看到香港的民意，而主動放任香港政府放棄。

接下來，第四種是驅使外國干涉香港。這也是現下看到很多人召集遊行時的說法。就像有人說的，這次遊行並不是遊行給香港政府看，也不是遊行給北京政府看，而是遊行給外國看的。讓外國看到香港人的民意，而予以干涉，最終導致逃犯條例修訂不獲通過。

倘爭取外國干涉 是以港府經濟利益為賭注

那麼我們要想的是，所謂外國干涉是什麼？就是外國向香港政府施壓。基本上施壓分為兩類，第一種是口頭上的施壓，也就是出於同情或者憂慮，而對香港政府發表譴責、聲明或者各種沒有實質經濟代價的言論。如果是這樣的話，即使大家未曾遊行，各國其實早就表態反對修訂逃犯條例，也就是已經發生。

如果效果要超過口頭上的反對，我們應該要考慮的是，他們會進行怎樣的制裁、制裁的對象是誰？那麼如他們真的要向香港施壓的話，可行的做法，就是考慮撤資，減少與香港的貿易，縮減目前給香港的優惠，不再給香港「免簽」，甚至不再在關稅上將香港與中國大陸區分。這些是否有效，我不清楚，但付出代價的並不可能只是政府。

我們必須很清楚知道，如果我們爭取的是外國的干涉，那我們是以綁着香港政府的經濟利益為賭注，去維護我們香港人不受中國大陸司法侵犯的權利，而我們自己也必然會付出代價。

權利與自由，並不會是免費，甚至是昂貴的。希望大家有心理準備。

作者是專欄作家

[鄭立]