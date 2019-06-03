黃芷淵：大灣區建設的制度創新可行性

筆者認為，雖然大灣區建設是從國家層面提出的新戰略，但真正實施落實，還是要回到區域層面。大灣區涵蓋一個國家、兩種制度、3個關稅區、3種不同貨幣、4個中心城市。要推動大灣區法治建設，首要做的是打破城市間現有制度壁壘，其次要發揮法治建設的保障作用，第三要起到具前瞻性的促進作用，從而提升粵港澳城市發展潛力。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到，要研究發展「飛地」經濟。筆者認為，大灣區建設要粵港澳共同尋找新突破口，「飛地」政策就是其中之一。

尋大灣區法治發展模式 打破制度壁壘

先說制度上的壁壘。世界上另外三大灣區——東京灣區、紐約灣區、舊金山灣區——它們在制度發展上都有一些共同點：同一種政治制度，同一法律體系，單一中心城市發展。但粵港澳大灣區呢？四大中心城市並駕齊驅，還存在三大不同法域。除了制度差異，大灣區城市間還存在文化差異、生活習慣差異、地方語言差異等。

舉個最生活化的例子。電子支付平台迅速改變內地的消費模式，內地人只要帶手機外出，基本上就能解決所有生活開支。反觀香港，電子支付平台遠遠落後很多國家和城市，衣食住行基本上還依賴現金、信用卡，還有一張流通超過20年的八達通卡。

貨幣不同、消費模式區別、體系制度差異，都會產生「邊界效應」，導致港澳居民有一種本土的利益考量，不願到內地生活發展。要促進大灣區城市人流、物流、資金流、信息流自由流通，就要尋求大灣區獨特的法治發展模式，通過立法、政策措施打破城市間的制度壁壘。

當年鄧小平定下「一國兩制」國策，兼容務實及前瞻兩項獨特性，一方面解決了香港和內地因制度差異而要面對的發展問題，另一方面又肯定了香港過去的成就和發展模式，並利用香港作為中國經濟發展的典範，全面開展改革開放。《基本法》不僅僅指明了香港的政治體制，更提供了靈活推行政策的空間。

一國兩制是大膽的嘗試，但時間告訴我們，這種大膽嘗試是可行的，更是香港和澳門回歸後最好的發展模式。如今在新時代之下，大灣區建設成為一國兩制的新節點。

制訂大灣區建設制度更要有前瞻性、高層次、大膽的思維。如果可以發展出一種「大灣區發展模式」，透過訂立一個「大灣區法律制度」，為灣區不同城市在經濟、民生、社會、法治等各方面發展提供統一穩健基礎，相信灣區城市間的壁壘挑戰問題也能迎刃而解。

灣區各地可建「香港城」

第二，要發揮法治建設的保障作用。大灣區建設需營造一個法治化、市場化、可持續發展的環境。香港作為一個國際大都市、自由貿易港、國際航運中心，擁有全球化、國際化的特點，匯聚國際優秀人才，在法律制度、人力資源、文化輻射、檢驗認證等不同領域都有獨特優勢，所以很多內地企業喜歡聘請港人。不過，要促進港澳和內地的合作，還要了解港澳同胞的特性。

以年輕人為例。相比起內地青年，香港青年的地域流動性較低。一個內地人可能在南京出生、北京讀大學、香港就業，再到上海創業成家。香港人呢？很多年輕人從升學、就業、創業到成家，都沒離開過香港；就算到內地交流、到海外讀書實習，很多人最後還是回到香港。安逸舒適自由的環境，讓香港青年沒有衝出香港發展的動力，似乎這裏已經有所有他們想要的東西。

要吸引港澳同胞到內地灣區城市，必須有足夠的保障和吸引力，尤其是生活配套措施。港澳和內地主體法律制度不同，灣區城市合作必然存在經濟、社會、關稅、交通、醫療、就業、創業、住房、養老等方面的客觀差異。灣區城市要做的，是盡可能減少交流成本及身分限制。第二，讓港澳居民擁有比在港澳更好的發展前景和吸引力。第三，讓他們產生一種「大灣區人」的身分認同感。換言之，首要做到的是讓港澳居民不排斥去灣區發展，其次是願意到灣區發展，最後做到爭取到灣區發展。

廣東肇慶新區擬建面積8平方公里的「香港城」，旨在為香港人打造類似香港的居住環境，包括住宅、醫院、體檢中心、學校、商場、體育館等，希望吸引港青北上創業。筆者認為，灣區不同城市都可以建設類似的「香港城」，除了要有具香港國際化社區標準的硬件設施，還要有足夠的軟件配套，提供與香港銜接的醫療、交通及教育等服務；同時還可以推出「大灣區人才計劃」，建立一套粵港澳互通、共享共建的人才引進制度，實施稅收、出入境政策、同等專業資格認可等便利措施。

網絡便利程度也是重要的考量因素。因制度不同，港澳和內地在網絡限制上向來都存在差異。但大灣區作為國家發展的新試點，未來能否有一些新的創新銜接政策？譬如，港澳居民及其他大灣區城市居民憑「大灣區居民」身分證明文件，就可以享有大灣區上網便利等。這種特殊安排肯定有挑戰和難度，但或許值得探討。

可設「經濟飛地特區」

第三，大灣區的法治建設還要有前瞻性，起到促進作用。3個月前筆者就曾撰文建議研究在大灣區採用「飛地」管理模式，即兩個地域上相互獨立、經濟發展存在落差的行政區，透過打破原有行政區域的限制，以跨空間行政管理和經濟開發進行區域經濟合作。

大灣區不同區域可以設立不同功能的「經濟飛地特區」，由香港和內地共同建設，並引入香港「飛地管理」政策，以香港的國際管理經驗，實行香港「飛地管理」、「香港經驗＋內地實踐」模式。肇慶「香港城」建成後，香港和肇慶兩地可以率先研究實施「飛地管理」，作為大灣區發展模式的新試點。未來還可考慮推出「飛地人才優惠政策」，吸引香港人才「飛出」到灣區發展，為香港提供延伸發展空間，同時為內地這塊「飛入地」帶來新經濟增長元素，達至雙贏局面。

大灣區規劃綱要出台，只是一個開始。大灣區建設的路還很長，那是實實在在的發展戰略政策，而不是掛在口上的口號而已。國畫裏有一種常用的手法叫「留白」，為了協調構圖和保有想像空間而留下相應的空白部分。大灣區建設的制度協調是富有挑戰的，但正正是這種具體政策的「留白」，給予我們很大的想像空間和期待。

作者是一國兩制青年論壇理事

[黃芷淵]