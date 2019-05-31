高凌雲：中美貿易戰 中國沒有吃大虧

筆者研究發現，目前貿易戰對中國的影響正逐步顯現，但影響遠低於美方預期。綜觀對壘雙方，中國在這場貿易戰中並沒有吃什麼大虧。

首先在出口方面，中國總體受到的影響不大。在國際貿易中，由於需預留生產時間，進出口企業之間往往會提前3到6個月簽訂購銷合同。因此在短期內，美國加徵關稅對中國出口影響不大。但到了9個月以後，影響開始逐步顯現。

據中國海關公布的數據，在美對340億美元輸美商品加徵關稅後，清單上中國商品對美出口量出現下跌，但在270天時，出口量僅跌了不到2%，基本與去年持平。其後兩批被加關稅的商品呈現了同樣趨勢。

而在反制方面，中國反制措施效果非常好，而且隨時間推移，效果愈來愈明顯。在中國對美國340億美元產品加徵關稅僅15天時，美方清單商品對華出口量跌近30%。到270天時，更是降到接近60%。

其次，在關稅承擔上，實際上美國自己承擔了絕大部分。按美國海關稅則，進口關稅是由進口商支付。對中國出口商而言，常用做法是，與美方商量雙方承擔份額，通過降價來變相承擔部分關稅。因此根據每個產品的特性及企業談判能力差異，每個企業的每種商品進出口雙方承擔關稅的份額均有不同。

整體而言，中方承擔的關稅稅率很低。從去年7月美對340億美元輸美商品加徵關稅以來，中國商品的對美出口價呈下降趨勢。筆者根據價格指數測算發現，到今年4月底，340億美元輸美商品被加徵25%關稅後，中方只承擔了其中的6.8%，即實際中方只被加1.7%關稅，另外超過23%的關稅是加在美國企業身上。

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛日前也公開承認，美國對中國輸美產品加徵關稅，很大部分是由美國生產者和消費者承擔。

另外，美國加徵關稅解決不了國內問題；相反，在超過了短期以後，美國CPI（居民消費價格指數）和PPI（生產價格指數）都往上走，預計未來美國經濟受到的影響會比中國大。

美國對中國輸美產品加徵關稅後，中國產品出口價格下降了，但美國的進口價格指數出現了先降後升的情况。今年以來，美國進口價格指數一直上升。據筆者分析，這是因為中國出口產業規模大、成本低，而且中美產業鏈上下游配合較好，美國很難找到比中國更好的進口合作方。美國減少了自中國進口後，需從別國進口，造成美進口價格指數升高。

中美經濟增速不同 貿戰影響有別

中美相互加徵關稅，實際上是自傷。國際貨幣基金組織日前發布的《世界經濟展望》測算，如果美國對所有中國輸美產品加徵25%關稅，對中美雙方的GDP（本地生產總值）影響均約為0.5%。但值得注意的是，中國GDP增速是6.5%，美國GDP增速約為3.5%，因此GDP增速下降0.5個百分點，對兩國是有差別的。所以，筆者認為從長期來看，中國經濟受到的影響會比美國小。

總的來說，在出口、關稅承擔和未來預期方面，這場中美貿易戰，中國都沒吃什麼明顯的虧。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「美國的關稅大棒到底打痛了誰？」）

作者是中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員

[高凌雲]