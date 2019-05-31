黃子為、郭樺、鄭宏泰：「明日大嶼」的憂慮 源於政治不信任

在眾多反對聲音中，環境保育和財政負擔乃兩大較多人提及的原因。調查中，當受訪者被追問不支持「明日大嶼」的原因時，最多人選擇的是擔心計劃會破壞自然生態環境，佔51.3%；其次是擔心工程成本太高，佔49.7%（註2）。

或者是察覺到市民反對的理由，政府乃多番詳細交代，一來提及不少如何減少對環境破壞的應對措施，二來則闡述財政方面的應對。以工程成本問題為例，發展局長黃偉綸早前表示政府粗略估計總工程造價約6240億元，並引用香港測量師學會的土地收益估算，認為「明日大嶼」可帶來約9740億至11,430億元土地收益，藉此證明政府財政有能力承擔工程成本。

不支持計劃受訪者中 44.9%不信任港府

不過依然有近半數市民以成本為由反對「明日大嶼」，可見政府的解釋成效不彰。這裏帶出值得注視的問題是：即使政府如何詳盡解釋，環境破壞可以盡量減少，計劃花費可以負擔，或是解決糾纏複雜的房屋問題，呼籲市民不用擔心，但仍然沒法令那些反對者「收貨」給予支持。我們不禁要問：問題到底出在哪裏？

若利用民意調查資料作出一點說明，則不難發現問題出在政治信任上。調查中，我們曾詢問受訪者對特區政府的信任程度。如果我們將受訪者分為「明日大嶼」支持者和不支持者兩組，再比較他們對特區政府的信任程度，則可甚為清楚地看到當中的明顯差別。

不支持「明日大嶼」的受訪者中，高達44.9%回答不信任特區政府；有37.3%表示對特區政府的信任普通；只有17.9%表示信任特區政府。而支持「明日大嶼」的受訪者明顯比較信任特區政府，有37.6%回答信任；而表示不信任和「普通」的只有18.3%和44%。市民不信任特區政府，某程度上是因為他們不滿意現屆特區政府表現，不支持「明日大嶼」者比較不滿意特區政府表現：高達58.6%不支持「明日大嶼」者不滿意港府；滿意者只有19.4%；另有22.1%覺得政府表現普通。而支持「明日大嶼」人士，有34.7%表示滿意政府表現（表1）。

由於反對者不信任和不滿意特區政府，自然質疑特區政府實踐這個大型計劃的能力和相關的解釋說明。當詢問受訪者對「明日大嶼」賣地收入能否不低於成本的看法時（問題是「有人說：『雖然明日大嶼成本龐大，但是賣地收入將會不少於成本。』你同不同意這個看法呢？」），高達58.2%和58%不信任及不滿意特區政府者不同意「收入會不低於成本」；同意的比例只有24.7%和23%，顯示他們根本不相信政府有關金錢方面的解釋（表2）。

沒從政治信任入手 捉錯用神

政府預計「明日大嶼」計劃首批住宅將於2032年入伙。當詢問受訪者對首批住宅如期入伙的信心時，多數不信任和不滿意特區政府者表示沒信心，比例高達66.7%和67.5%；他們當中有信心如期入伙者不足一成，反映他們對政府執行這計劃的能力有所懷疑。相對而言，信任和滿意特區政府者看法較正面，當中約兩成人表示有信心（表2）。

政治信任是政府管治的基石。不止是推行「明日大嶼」計劃，就算要落實其他眾多具爭議的政策，缺乏政治信任總是寸步難行、事倍功半。即是說，在當前政治信任薄弱的情况下，要推行「明日大嶼」計劃實在不容易。如果政府以為那是反對者擔心財政負擔問題，甚至是破壞生態問題，於是以為提供更多減低環境破壞及財政收入數據便能爭取支持，而沒從政治信任的根本入手，始終是捉錯用神、緣木求魚。

政府應先改善表現 重建大眾信心

可惜是，政治信任是建基於政府表現。近年基建延誤超支和沙中線問題等醜聞，難以令社會大眾相信特區政府的管治能力，要他們對政府重拾信心是談何容易。現時，香港市民對政府平時表現已半信半疑，更何况「明日大嶼」這種牽涉數以千億元計的大型工程計劃，市民自然對政府建議更加謹慎審視。故此，政府理應先改善表現，重新建立大眾對政府的信心。

進一步的問題是，政府表現牽涉政治信任。在現時社會，由於缺乏政治信任，政治爭拗因而愈多愈烈，令相關政策諮詢或討論陷於爭拗泥沼，推行起來顯得困難重重，政府表現自然難以有效提升。要反問或深思的核心問題是：我們怎樣才能擺脫這種循環呢？

註1：調查總體是年滿18歲、操粵語或普通話、家中裝有固網電話的香港居民，樣本均為機率樣本。調查於2019年4月18至26日進行，成功訪問707人，回應率為34.7%。若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.7個百分點以內。

註2：由於可選多項，總計百分比超過100%。

作者黃子為、郭樺是中大香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是中大全球中國研究計劃共同召集人、社會及政治發展研究中心聯席主任

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[黃子為、郭樺、鄭宏泰]