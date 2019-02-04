袁潔欣﹕通識科IES不可或缺 自主學習機會不能抹煞

據2015年《通識教育科課程及評估指引（中四至中六）》第四章「學與教」，指明IES是「通識教育科不可或缺的一部分」（第85頁第4.6節），其設計是為學生提供一個自主的學習經歷，讓學生自行選擇與社會相關的議題作探究，負起主動學習及訓練自我管理能力的其中一個學習歷程。

通識科本身是以議題探究為本的學科，學生透過具爭議的社會議題，學習不同能力、獨立思考及批判思維。無論在課室內或外的學習經歷，教師扮演的引導角色會較為明顯，很多時會先行選定課題內容及探究方向，讓學生在不同學習情境，例如小組討論、校外考察及參與比賽，點點滴滴累積經驗，以期達至學習成果。

為何IES是課程不可或缺的一部分？因在整個IES的過程中，從學生自行思考議題、探究方向、蒐集資料及解釋個人對探究點的看法，學生的自主和獨立性非常重要，因整個報告是由學生的興趣開始，也是他們在中學學習生活中少有的自主學習機會。學生在整個探究過程中，要運用課堂所學的學習能力（例如是探究自身與社會的關係、評估議題的重要性、辨識個人或社會中對議題的不同意見和價值取向等）來完成IES。

IES在課程中的角色，是讓學生能在課堂學習中有一個實踐機會，其所涉及的能力，學生能從平日課堂中獲取，而在獨立專題探究的平台上作具體實踐。學生可能未必在每個階段也表現完美，但他們能從不斷的學習中自省、調整、改善。這均是學習的重要歷程，也是配合課程期望學生成為一個具獨立思考者不可或缺的部分。

設限不是處理學習差異的有效方法

誠然，現實中有部分學生可能因個人能力的限制、學習動機的強弱及對社會議題興趣的多少，可能對能否達到IES的目標有落差。年輕人的學習態度、動力來源及發展空間是不可預計及設限，我們可以運用不同方法教導及鼓勵學生學習，給他們一個學習、轉變及實現自我的空間，而非因他們暫見能力有所局限而設限，或是調低要求。這並不是面對及處理學生學習差異的根本及有效方法。

不同能力的學生在獨立專題探究中表現有所不同，但作為老師，最基本責任是讓學生得到一個公平和公正的學習環境，讓他們能在被信任、支持的氛圍下學習，發揮個人能力。

教育之義在於給每一名學生一個公平的起步點，透過老師指導和支持，讓學生的能力有機會充分發揮。每一名學生的能力及發展空間不能預計，我們不能抹煞或奪取他們應有的學習機會。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「選棄IES建議有違教育本義」）

作者是資深通識教育科教師

[袁潔欣]