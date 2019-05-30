許承恩﹕通識科概念指引宜更清晰 助釐定課程深闊度

單元刪減、選修方案 仍未解決問題

其中一個常提及的課程內容改革方向，必是刪減現有六大單元，甚至將部分單元變為選修單元。

無可否認，上述建議可為課程「減磅」。不過通識教育科有其課程特質，重視議題探究。沒有實質、具體的課程知識內容，將影響上述建議的有效性。

舉例：當教師講授「現代中國」單元的中國環境保育議題，教學內容怎會不涉及「全球化」或「能源、科技與環境」單元知識？

由此可見，單單針對單元範疇進行改革，仍未能解答很多人對通識教育科課程的疑問：究竟教師所教知識內容，要有多闊？要有多深？

通識教育科以議題探究為本，重視「概念」運用。事實上，課程教學運作了約10年，教師已有共識，明白哪些是大家恆常教授的概念、知識。

從大家熟悉的「概念」入手

既是如此，我們值得將少有爭議、大家已有共識教授及考核的概念和知識，約15至20個項目，由教育局作具體說明，如大家耳熟能詳的「自我概念」、「法治」、「改革開放」、「全球化」、「公共衛生」、「可持續發展」等。

事實上，教育局課程發展處早有設計上述資料。只要局方邀請專家更新內容，更高調解釋這些概念、知識的重要，已是很理想的第一步。

現時坊間充斥着沒經教育局審批的教科書及報章教材，若局方針對概念、知識有更清晰指引，將會成為坊間教材的標準參考，有助更進一步釐定課程內容的闊度和深度。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「通識教育改革核心：課程內容」）

作者是資深通識教師、行政長官卓越教學獎（通識教育）獲獎教師

[許承恩]