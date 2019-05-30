陳帆川﹕19歲港女登《華郵》 本土派捲土重來

她的原文以英文撰寫，題為〈我來自香港，不是中國〉，開首即道：「我來自一個不屬於我的國家所擁有的城市（I am from a city owned by a country that I don't belong to）。」文章談及，來自香港、西藏和台灣的留學生，往往被簡單地視作中國人。他們難以釐清背後複雜的政治因素，也難以突出自己身分，所以希望校方乃至各界尊重他們的個人身分認同。

如此敏感的文章一出，留學美國但心繫祖國的大陸留學生反應之大，可以預料。單單她就讀的學院，已有約六成國際生是來自中國。據《華郵》報道，她的文章創下該校報有史以來最高點擊率，而她也成為大陸同學的眼中釘，接過死亡恐嚇。

修逃犯例來勢洶洶 非建制派內訌已無市場

故事主角許穎婷是前學民思潮成員，她幾年前一段在立法會發言的短片，辭鋒銳利地痛批「港豬」對社會不聞不問，引發過一陣討論。她如今遠赴美國留學，在網上自白：「我嚟美國一直有一個信念，就係喺呢個環境度讀好新聞，用英文去寫香港嘅新聞，令香港可以受到更多嘅國際關注。」

相較幾年前在立法會的慷慨激昂，如今的她明顯更深謀遠慮，有條不紊地鋪排整個宣傳過程：先在校報發表文章，待大陸留學生反駁後，再在香港其中一個最受年輕人歡迎的討論區鋪陳事件、尋求支持；另一方面再度撰寫長文支持自己論點；最終因緣際會，議題獲大媒體記者垂青，登上國際舞台。

從廣義來說，她是一名年輕的本土派，但沒有跌落過往幾年本土派所深陷的泥沼。她從本土派最溫和的立場出發，只講港人身分認同，避談港獨，而且拒絕人身攻擊，一不罵大陸同窗，二不反駁「鍵盤戰士」挑剔，始終以國際語言述說留學生和港人景况。

過往，媒體要報道本土派消息，撇除自我審查，仍難以下筆，因為裏頭的攻擊謾罵太嚴重，私怨淹沒真理。許穎婷的有理有節，令人耳目一新。《逃犯條例》修訂來勢洶洶，昔日纏繞非建制派的內訌已無市場，代表年輕力量的本土派能否以更成熟姿態捲土重來，值得期待。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]