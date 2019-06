陳帆川﹕19歲港女登《華郵》 本土派捲土重來

她的原文以英文撰寫,題為〈我來自香港,不是中國〉,開首即道:「我來自一個不屬於我的國家所擁有的城市(I am from a city owned by a country that I don't belong to)。」文章談及,來自香港、西藏和台灣的留學生,往往被簡單地視作中國人。他們難以釐清背後複雜的政治因素,也難以突出自己身分,所以希望校方乃至各界尊重他們的個人身分認同。

如此敏感的文章一出,留學美國但心繫祖國的大陸留學生反應之大,可以預料。單單她就讀的學院,已有約六成國際生是來自中國。據《華郵》報道,她的文章創下該校報有史以來最高點擊率,而她也成為大陸同學的眼中釘,接過死亡恐嚇。

修逃犯例來勢洶洶 非建制派內訌已無市場

故事主角許穎婷是前學民思潮成員,她幾年前一段在立法會發言的短片,辭鋒銳利地痛批「港豬」對社會不聞不問,引發過一陣討論。她如今遠赴美國留學,在網上自白:「我嚟美國一直有一個信念,就係喺呢個環境度讀好新聞,用英文去寫香港嘅新聞,令香港可以受到更多嘅國際關注。」

相較幾年前在立法會的慷慨激昂,如今的她明顯更深謀遠慮,有條不紊地鋪排整個宣傳過程:先在校報發表文章,待大陸留學生反駁後,再在香港其中一個最受年輕人歡迎的討論區鋪陳事件、尋求支持;另一方面再度撰寫長文支持自己論點;最終因緣際會,議題獲大媒體記者垂青,登上國際舞台。

從廣義來說,她是一名年輕的本土派,但沒有跌落過往幾年本土派所深陷的泥沼。她從本土派最溫和的立場出發,只講港人身分認同,避談港獨,而且拒絕人身攻擊,一不罵大陸同窗,二不反駁「鍵盤戰士」挑剔,始終以國際語言述說留學生和港人景况。

過往,媒體要報道本土派消息,撇除自我審查,仍難以下筆,因為裏頭的攻擊謾罵太嚴重,私怨淹沒真理。許穎婷的有理有節,令人耳目一新。《逃犯條例》修訂來勢洶洶,昔日纏繞非建制派的內訌已無市場,代表年輕力量的本土派能否以更成熟姿態捲土重來,值得期待。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]