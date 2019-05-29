張國樑：科普教育興國力 香港須謀突破

新世代國家 必須有發展高端科技基礎

事實上，前年7月中國國務院推出《新一代人工智能發展規劃》後，北京市政府率先發布一系列決策部署，訂立該市人工智慧發展時間表，於2020年組建一批具國際影響力的人工智慧相關領導人才和創新團隊，加強與全球頂尖機構合作互動，重視人工智慧基礎教育及多層次人才培養體系。中央在全國亦規劃實施全民智慧教育方案，在中小學階段設置人工智慧相關課程，逐步推廣程式設計教育以完善其人才儲備，並於高等教育層面組織人工智慧一級學科；更透過產業與學術共研合作，以強化就業配對及在職人士培訓。

再舉例看看其他國家在科普教育的最新發展。新加坡政府由上而下積極推動全國資訊科技發展，當地全體公務員都會安排學習大數據，而學童一般從幼稚園已開始學習離線編程；總理李顯龍亦以身示範在各社交平台上分享及討論寫編程心得。教育部也進行教制改革計劃，在兩年前落實可輔助核心教學的「應用學習項目」和「生活教育項目」，並優化覆蓋超過70%中學的「專長項目」計劃，在每所中小學成立由教師監督學生發展需要的學生培育小組，更計劃於2021年底前陸續減少小學及初中考試次數，以騰空時間學習更廣闊知識。

英國亦微調教育制度，由2014/15學年開始，把編程列入英國中小學必修課程，同時減少電腦應用技巧的部分。在2015年更以「電腦科學」全面取代原有「資訊及通訊科技」課程，翌年推出新的會考「電腦科學」（Computer Science）課程，要求學生學習正規的程式語言。另外，歐洲已有12個國家把編程教育納入高中課程，當中有9個更納入小學課程。

當局沒做好科創人才基礎教育規劃

回顧香港的科普教育發展仍十分緩慢，然而政府在過往兩年向中小學發放一筆過額外津貼推動STEM（科學、科技、工程、數學）教育，但相關成效備受質疑，並欠缺可持續發展方向。香港大多數小學生只能在高小常識科接觸到科技教育，在教制的第二學習階段末（小五下學期），才有機會接收少許編程及運算思維的知識，只佔每學年整體常規課程時數不多於2% 。到初中階段，學生完成必修的「資訊和通訊科技」課程後，都只能「認識技術名稱」或「簡易操作有關技術」，反映預期效能與實際成效出現落差。學生每年基本只有約17至33小時學習時數，這個情况根本沒有為學童打好創科基礎，內容完全缺乏增長純數理及編程知識，更明顯是政策局沒有長遠做好科創人才的基礎教育規劃。

筆者認為，大力推動科普教育乃世界大勢，其方向不應改變。如前述國家因應世界環境轉變而革新教育系統，普及編程亦屬STEM教學培訓重要環節之一，而且能訓練學童思考方式。香港在國家發展中如何作出貢獻和尋找突破點，相信粵港澳大灣區是一個出路。究竟應否朝這個方向邁進，謹請執掌教育的諸君深思。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港群策匯思副主席

[張國樑]