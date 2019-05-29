黃任匡：免試執業 萬萬不可（下）

民建聯已提私人草案，建議在醫管局工作滿5年，即可免試，成為註冊醫生在港自由執業。民建聯方案已於5月20日在立法會衛生事務委員會開始討論。另一邊廂，民主黨黃碧雲也表示會提私人草案，參考類似新加坡的免試執業模式，惟未有確實時間表。

本月17日民建聯舉行記者會造勢，蔣麗芸、葛珮帆更表示，民建聯的免試草案已得到絕大多數建制派議員及社區組織協會支持，似乎勝券在握。

上周三我們看過「執業試是攔路虎」一說是如何站不住腳，又粗略探討過為什麼「新加坡免試制度不適用於香港」，今天我們來看看民建聯記者會上還提出過什麼其他謬論。

葛珮帆說她們的建議，跟早前本人提出的英聯邦方案類似。

今年初本人曾提出「重新認可英國皇家學院資格」，據知早前民建聯記者會中，有記者詢問有關建議，葛珮帆則回答說「黃醫生建議同民建聯方案相距唔遠」。此言差矣。

筆者提出「重新認可英國皇家學院資格」，是基於現况作出的「擴大認可考試」建議，因至今本港醫生的訓練和職系架構依然沿用英國體制，絕大部分醫生的專科資格還是英國皇家專科學院的院士資格，本港每年多個專科考試亦依舊與英聯邦國家合辦。

「可引述資歷名單」可保質素？

因此所謂「重新認可英國皇家學院資格」，其實無異於「堅持考試制度」的理念。不過基於上述理由，筆者建議考慮承認在其他英聯邦國家考取相同資格的醫生而已。換句話說，我們相信的不是英國、不是英聯邦，依然還是客觀公平的考試制度。

至於葛議員說這跟她們的方案差不多。這樣說來，都有4隻腳，都是草食動物，葛議員大概會覺得鹿跟馬都差不多吧？

蔣麗芸說醫委會有一張「可引述資歷名單」（List of Quotable Qualifications），醫管局根據名單聘請海外醫生，質素就有保證。

就此，醫委會已即日回應：「可引述資歷名單」乃臚列本港註冊醫生可在招牌、信箋箋頭和名片等物件上引述的附加資歷；該名單與註冊申請的審批並沒關係——摑了蔣議員清脆的一巴掌。

須知道，醫生引述的銜頭和資歷都有法例嚴格規定，以保障病人安全。「可引述資歷名單」上面寫的就是醫生可以引述的資歷，當中除專科資歷，還包括不少是文憑資歷。如「皮膚科文憑」（行內稱「Dip Derm」），通常是普通科醫生或家庭醫生為日常工作需要而選擇進修的課程。其中有不少是函授課程，一年內即可考取，跟正式的「皮膚科專科醫生」資歷相去甚遠，絕不能作為醫生整體專業水平的指標，更不能用作註冊的把關標準。

這在醫療政策研究當中可謂常識，究竟蔣麗芸是有心誤導還是真的如此無知？

醫管局把關？

蔣麗芸說雖然免試，但來港醫生仍需經醫委會和醫管局審核，有「雙重把關」，不致中門大開；還說大家應「尊重醫管局眼光」。

翌日，即有匿名的醫管局中人指此做法會令醫管局變成怪獸，架空醫委會維持醫生水平的角色。他認為不應「以政治講專業」，更稱若無法確保海外醫生質素，「隨時會醫死人」。

誠然，醫管局的責任是管理醫院。「為本港醫生的專業水平把關」並不是醫管局職責範疇。

自1990年成立以來，醫管局管理層劣績斑斑，港人有目共睹。其管理不善，導致公立醫院工作環境差劣、人才流失，本來就是今日香港公私營醫療失衡、公院爆滿的主因之一。醫管局既是造成今日亂局的元兇之一，試問現在又怎能再委以重任？

總而言之，把充滿漏洞的免試方案負託於醫管局，然後奢望醫管局會一洗頹風、大發神威——這就是民建聯解決醫療困局的良方？

這是我聽過最可笑的笑話了。

（編者按：上篇刊2019年5月22日《明報》，網址：bit.ly/2ECpBdw）

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]