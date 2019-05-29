黎子駿：審視資助藥物納入機制 科學客觀善用公帑

如何判斷新藥是否划算？

藥物開價及藥廠盈利是否合理，實在難以定論，但到底應否把藥物納入公營醫療系統（例如香港醫管局）資助的藥物名冊，卻是現實中社會需處理的一大難題。一方面，藥物或可有效治療疾病，大幅提升病人的生活質素，延長壽命；另一方面，巨額藥費或會減少預留給其他藥物的預算，可能損害其他病人權益。在衛生經濟學（health economics）中，有一門學問稱為成本效用分析（cost-utility analysis），專門用作量化各種藥物的「划算」程度，幫助決策者決定資助哪些藥物。原理大概如下。

首先，為了可以比較治療不同疾病的藥物「效用」，研究人員會根據臨牀研究把不同疾病和健康狀態簡化為同一單位：質量調整壽命年（quality-adjusted life year）。例如相對於一個完全健康的人，一個心臟疾病患者只能享有六成的生活質素，故他每活一年，只能享0.6個質量調整壽命年。若某種藥物能有效減輕病情，令該病人可享有健康人士八成的生活質素，藥物的效用就是＋0.2個質量調整壽命年。故此就算藥物治療的疾病不同，我們也可比較不同藥物效用。下一步，研究人員會將每種藥物的價格除以效用（質量調整壽命年），計算出若將某藥物納入資助的話，長遠而言，一個質量調整壽命年需花費多少公帑「換取」，從而根據「划算」程度為藥物排序，決定應該納入資助的藥物。當然，真實的分析更為複雜艱深，而多項本土因素如本地人口發病率等都會於分析中被充分考慮。

醫管局「綜合考量」極欠客觀性

現時香港公營醫療系統並無類似的系統性、全面地審視各種藥物有多「划算」。事實上，本地的相關研究極為稀少。故醫管局主要依從國際建議和做法，加上一籃子其他考慮因素作出決定，包括安全性、實際經驗，甚至專業人士及病人團體意見。這種所謂綜合考量的主要局限是極為欠缺客觀性，易受壓力團體意見左右決定。

去年行政長官當機立斷，透過關愛基金資助，迅速回應病人團體要求，將治療脊髓肌肉萎縮的新藥引入本港，贏盡掌聲。可是，到底社會上有沒有一些社會關注較少、受忽略的病人群組，同樣急需資助而未有受到同等關注和援助？如有，政府不加思索，基於政治、社會而非科學客觀因素選取受資助的藥物，對這些受忽略的病人群組又是否公平？

基於以上種種，筆者認為政府及醫管局應全面審視現行資助藥物名冊的納入方法，主動進行適切研究，為公帑的適當運用及公平分配提供科學客觀的基礎。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「如何判斷新藥划算與否？」）

作者是香港中文大學公共衛生哲學博士候選人

[黎子駿]