歐陽五：瞄準內地中部崛起「再上新台階」的商機

內地中部地區，包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省。此次提出「再上新台階」，其實是指「中部崛起」，早在10多年前即已提出。當年東部沿海地區發展正旺，西部大開發也引人注目，中部地理位置不靠海、不靠邊，發展水準落後於東部，發展速度不如西部，當地戲稱「中部塌陷」。儘管中央適時提出了「中部崛起」，但受關注度遠不及東西兩側。

事實上，10年來特別是近幾年，中部地區是內地各區域發展中很亮眼的一極。從2009到2018年，中部6省GDP（本地生產總值）總量增長了近175%，2018年中部地區各省GDP增速全部超過全國平均增速，在剛公布的2019年第一季度內地各省經濟增速表中也可看到，有17個省份GDP「跑贏」全國，中部6省均在其列。中部地區城市的影響力也愈來愈大，武漢、鄭州、長沙先後進入GDP「萬億俱樂部」，近幾年網絡上熱中評選的「新一線」城市，這3座城市也在其中。此次座談會也稱中部崛起「勢頭正勁」。

那麼此番中央再推「中部崛起」目的何在？筆者看來，在中美貿易戰升級的當下，中國意在強調「把自己的事辦好」，經濟發展上向內生式潛力挖掘，以向境內外展示中國穩增長、穩預期的能力。內需拉動，近年來已是中國經濟增長的最大引擎。在東部沿海地區消費增長趨緩之際，中部地區社會消費卻保持較高增速，其後發潛力仍很巨大。

值得港澳台商界注意的是，中部地區南鄰粵港澳大灣區，是灣區產業轉移的最主要承接地。中部地區人口眾多，佔中國總人口約四分之一，其用工成本及地價在內地仍有優勢。在交通方面，鄭州是中國傳統的交通樞紐；而高鐵發展後，武漢則成為中國的「高鐵之心」。因此近年港、台企業轉移中部，也是帶旺中部地區的因素之一，富士康落戶鄭州便頗具代表性。

本次座談會對做好中部地區崛起工作提出優化營商環境、積極承接新興產業佈局和轉移、擴大高水準開放等要求，勢必將引發中部地區新一輪招商引資和承接產業轉移的熱度。日前江西省派出300多人的團隊，赴廣州舉辦承接粵港澳大灣區出口型企業專題招商會，已是先行一步。

可以預期的是，中央對中部崛起提出「再上新台階」的要求，隨後也將會給中部地區送去新一輪的政策紅利，其中所醞釀的商機，值得港澳台商界關注與把握。

作者是時事評論員

[歐陽五]