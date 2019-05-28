林卓廷：改革港鐵加價及罰款機制 刻不容緩

港鐵在沙中線工程管理一團糟，營運表現惡劣，今年又發生列車相撞、機鐵停駛，早前更發生4線同時故障等事故。港鐵無論鐵路工程或日常營運都表現惡劣，而快將卸任的港鐵董事局主席馬時亨都坦言「工程管理表現未符公眾期望」，在在表明港鐵根本無理據加價。港鐵堅持先加價再給予小恩小惠，是不承認「自己做得差」，愧對香港市民。

民主黨促請港鐵與政府展開票價調整機制的檢討工作，改善加價方程式實在刻不容緩，包括引入利潤作為考慮元素，以避免「年年賺大錢，年年照加價」。

另一方面，除了加價機制，現行港鐵罰款機制（服務表現安排）亦一直為人詬病。機制只計算事故中延誤最長一班列車的延遲時間，以決定罰款金額，根本不足以反映事故影響範圍和時間長短。例如於2017年8月觀塘線故障，列車服務受影響逾10小時，輿論普遍認為應重罰港鐵；但按「服務表現安排」機制只計算延誤最長一班列車，最後只罰款200萬元，而無考慮事故影響達11小時及影響17個車站的嚴重情况。

改罰款機制 兩級基數更準確反映事故影響

立法會交通事務委員會本月通過了本人提出的議案，要求修改現行罰款機制，訂立新罰款計算方程式。新方程式分別以「延誤服務」及「暫停服務」作為兩級罰款基數，再以基數乘以「受影響時數」及「受影響站數」，以更準確反映事故影響範圍及時間，按嚴重性釐定罰款。有關建議新方程式如下——

A. 延誤服務：罰款基數×受影響時數×受影響站數＝罰款總額

B. 停駛服務：較高罰款基數×受影響時數×受影響站數＝罰款總額

舉例說，根據上述建議，若以10萬元為延誤服務的「罰款基數」，觀塘線故障的罰款金額應作以下計算：

100,000元（罰款基數）×11（受影響時數）×17（受影響站數）=18,700,000元（罰款總額）

由此可見，在新罰款機制下，觀塘線故障的罰款金額就會由原本的200萬元提升至1870萬元。當然，10萬元罰款基數只是舉例，具體數字應該為何，各界可給予意見。

本人同時要求將港鐵管理層的花紅獎金與事故頻密及嚴重程度掛鈎，讓高層承擔責任。新機制可更準確反映港鐵不同事故的影響範圍及阻礙乘客的時間，期望運輸及房屋局跟從立法會通過的議案，盡快與港鐵展開現行罰款機制的檢討工作，不要又「歎慢板」。

作者是立法會議員

[林卓廷]