梁美儀：假如六四在今日發生

翻看由多名記者在30年前撰寫的《人民不會忘記》一書，其中一篇記錄了六四期間香港發生的人和事，當時基本上整個社會都把頭栽進這場學運裏。

當年5．21百萬人大遊行，當遊行隊伍行至新華社香港分社附近時，有香港新華社職工代表批評李鵬政權專政。

同日，香港《文匯報》社論首次開天窗，只寫着由時任新華社香港分社副社長張浚生所選的「痛心疾首」。

當時的港區人代、政協，拍電北京，要求立即召開人大常委會討論如何處理學運，避免使用武力。

工聯會成員多次參與聲援學生遊行，並在報章刊登聲明，強烈譴責當權者血腥鎮壓學生和群眾的暴行。

時為《基本法》草委的譚惠珠，在六四後宣布暫停草委工作，以示抗議。

當年學生的自發愛國運動，彰顯出人性光輝的一面。那時候，原有的政治立場和路線，都被學生們的一片丹心所撼動。大家沒有因要「歸隊」，而忘了良知的呼喚。

也許今天不會出現當年那些美麗面目

如今在修訂《逃犯條例》爭議的面前，看到的是一個又一個人為了緊跟中央指令，漠視社會對修例的憂慮，不理大眾對內地司法制度跟香港法治水平之間的鴻溝有多畏懼，還說內地正推行「陽光司法」，甚至批評對修例有疑慮者說不出懼之所在，看來只是立場宣示。

還有那些背棄代議士為民監察政府神聖任務的從政者，為完成在暑假前通過修例的硬任務，不惜摒棄立法會應審慎嚴肅審議法案的重責，任由行政機關狠狠踐踏立法會尊嚴。

看見這些面目，即使今天再發生一次「六四事件」，也許在這些人們身上，也不會出現那些美麗的面目。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]