劉進圖：華為出路在歐洲 歐盟照會須正視

任正非的訪問紀錄頗長，但很值得看，其中談到中美貿易戰和美國封殺華為部分，尤其值得細看。任正非的觀點很簡單，就是絕對不能放縱民族主義情緒，不能意氣用事，必須冷靜應對當前這場危機，設法保住華為在西方市場的參與，然後藉着美國排外主義上漲，把優秀人才搶奪過來，投放更多資源發展基礎科研，讓中國科技實力全面追上美國。面對美國封殺，任正非認為歐洲國家利益與美國不一致，不一定跟從美國。

在5G通訊這個兵家必爭之地，除了美國和中國，最有實力的就是歐洲幾家大通訊企業。美國的如意算盤是用國家安全威脅逼歐盟跟從，集體杯葛華為，把華為勢力局限於亞非拉第三世界。然而，當美國禁用中國設備，中國出於報復也禁用美國設備，歐洲企業將會直接受惠，成為超越中美可以供應全球市場的公司。歐洲公司不會輕易放棄這個天掉下來的戰略位置，會設法對美國封殺華為禁令網開一面，例如用華為5G機件但貼上歐洲牌子，藉以局部開放歐洲市場，以此為餌換取在中國市場有更大發展空間。

歐盟對華政策向來較美國務實，例如當年六四屠城後西方杯葛北京，英國首相馬卓安為香港修建新機場率先與北京領導人握手；法國和意大利等國，也先於其他西方國家與中國簽訂引渡協議。

保持香港開放 符中國長遠利益

歐盟駐港代表近日竟然向特區政府發外交照會，抗議逃犯條例修訂損害歐盟在港公民利益，這是很不尋常的舉動，值得特區政府和北京領導人重視。為了捉幾百個內地逃到香港的貪官富商，搞到所有在港生活的外國公民擔心人身安全，令所有過境香港的國際旅客感覺進香港等於進了內地，值得嗎？

香港市場雖小，卻高度國際化，從2G到4G通訊，香港市場可以找到美國、歐盟、中國、日本、南韓等國家的通訊設備。大家憑實力決高下，蘋果谷歌與華為小米各有擁躉，5G年代也該如此。

在美國採取單方面行動封殺華為後，香港更加要保持市場開放與兼容，要維持有利國際企業的經營環境，這樣才符合中國的長遠發展利益。如果北京把香港變作箝制或報復西方的棋子，把引渡逃犯變作宣示主權、威懾對手的政治工具，香港將失去它作為國際金融中心和國際商業都會的吸引力。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]