何順文：大灣區發展有願景方向 但更需策略與指標

香港融入大灣區，已成為中央國家整體重要發展策略的一部分。大灣區概念有明顯的規劃經濟色彩，由上而下，政府而非市場主導。國務院今年2月18日發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，盡量發揮各「9＋2」城市比較優勢，深化合作融合，目標是到2022年，國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成；到2035年，大灣區內市場高水平互聯互通基本實現，各類資源要素可高效便捷流動，及一個宜居宜業宜遊的國際一流灣區全面建成。

綱要對大灣區的空間佈局，建設國際創科中心、現代化產業體系等皆有指導意見，但行文用字務虛，是很典型的的官方文件。綱要有願景方向，但缺乏策略及指標，例如各城市如何分工合作作出獨特貢獻？融合應否有階段性？究竟由誰及怎樣去判定所謂「國際一流」和「世界級」？經濟總量和年增長有多少？人均GDP（本地生產總值）目標為何？世界500強企業將有多少增加？「9＋2」的全球創新指數將提升多少？

一紙規劃，具體政策細節仍欠奉；而項目的可執行性及執行力至為關鍵。概念推出幾年以來，新高增值產業尚未形成，但已有點被過度炒作。二三線城市樓價已漲了約三成，很多人恐怕大灣區最終變成超級地產發展項目。坊間討論大多流於願景與概念倡議，較深入高層次的政策討論仍較缺乏。

港人反應與角色

至今大多港人對大灣區發展只採取冷淡被動及自我中心的思維應對，官熱民冷，中小企和公眾參與仍遠不足。港人較關心的是本地優勢產業及專業如何走入大灣區，以找到經濟新增長點，及港人到廣東城市就業、創業及居住如何獲得更公平或優惠對待（雖仍只有少數港人願意前往）。很少港人想過，傾斜優惠港人的待遇是否應長期持續，及應否作對等安排。除自身好處外，大多港人到現在似乎仍未清楚了解大灣區未來為香港帶來什麼轉變，及香港如何能掌握機遇。這些答案似乎仍遙遠，如港人仍依舊只期待中央優惠政策援助香港經濟，深圳與香港經濟差距只會愈拉愈遠。

另外，較少港人從如何利用自身獨特優勢（如法冶、自由市場、基礎科研實力、高校學術水平、國際化營商環境、專業服務、資訊自由及商業道德等）及在確保兩制自主權下，如何發展一個灣區共同市場，做大個餅，令中小企獲更多商機及人民也能獲益；也未有深思究竟香港能如何協助廣東城市進一步走出國際（而非只是港人走入內地），及作體制改革試點。因此，筆者認為港人應採用新思維去迎接大灣區新時代。

競爭vs.合作vs.融合

粵港澳合作自回歸以來就一直在探討如何深化，但進展很少。除粵港澳之間有不同制度（包括法制、稅制、貨幣、學歷、專業資格、互聯網使用等）外，與珠江東西兩岸發展不均衡及廣東城市間仍未能融合有關。跨境合作的互補效益有限，加上目前三地政策阻礙，未能做到人、車、物、資金與資訊互聯互通（如高昂的往口岸港鐵與跨境高鐵車費、限制私家車使用港珠澳大橋、香港私家車未能自由進入內地、三地欠缺單一報關窗口機制、港人在內地作跨境電子支付管制、內地漫遊上網收費高昂、在內地使用境外網站限制等），令大灣區發展進度有其先天局限。

而且各城市有各自發展的里程與目標，在一些領域如港口、機場、金融及創新科技，有時甚至會直接競爭。即使有良好意願合作，但仍難見到具體成果。綱要並列廣州、深圳、香港、澳門為中心或引擎城市（筆者認為應加入珠海），避開了龍頭誰屬的爭議。

但各城市（特別是香港與深圳）的意願及如何合作，是個不容易解決的問題。筆者認為除三地領導聯席會議外，可以按範疇另訂帶頭城市（如科技創新、金融及海運，由深、港牽領；5個機場空運，由穗、港帶頭；旅遊由港、珠、澳引導等）。另外，究竟是「連結」、「融合」或「合作」，各方仍有一定的爭議。

再看在科技上的「合作vs.競爭」。廣東各大城市及香港都希望發展創新科技，自然存在競爭。綱要明確推動大灣區成為國際創新科技中心，但也說明香港會大力發展「創新及科技事業」，而深圳則「努力成為具有世界影響力的創新創意之都」及「科技金融中心」，箇中似乎有點玄機，甚至矛盾。近年深圳創科已超越香港，在港口與金融的優勢與香港相差不遠。究竟在創科未來的發展，是合作多還是競爭多？在合作伙伴城市選擇上，深圳為什麼不選廣州而取香港？香港在創科合作上有何優勢，能與深圳合作分工？香港如何克服如人才、市場及缺乏國際科企投入上的限制？或香港只能在最上游基礎科研及最下游國際化專業服務（如融資、項目配對、上市、數據私隱保障、知識產權管理、風險管理、營銷等）作分工配合？

相對地，廣東城市有龐大市場及轉化科研成果和先進製造能力，能為香港創科機構提供壯大空間。總的來看，筆者認為香港自行成為國際創科中心的說法，是過於籠統和難以衡量成效。聯手深圳、廣州共同打拼並作出自身有限的貢獻，是必然要走的路；但要打造成亞洲或東方的「矽谷」，則明顯是美麗的誤會。

具體政策建議

筆者認為：

（1）大灣區可參照歐盟模式，成員城市地位平等，一起打造一個共同大市場，帶動區內整體發展，令各成員城市受惠；

（2）在一些重大跨境項目上，可由幾個成員城市牽頭和聯手；

（3）在一國兩制前提下，可制訂大灣區適用跨境項目的共通商貿與數據法規；

（4）廣東9個城市先界定各自定位及作出融合，然後再與港澳融合；

（5）粵港澳按領域作合理分工，減少不必要競爭以製造共贏；

（6）進一步發展應盡量從下而上、市場主導；

（7）香港要找到自己的定位，不能只望中央給港優恵，而要作自身的獨特貢獻；

（8）香港作為國際自由市場典範，是連接內地與世界的重要橋樑，可協助內地企業「走出去，引進來」；

（9）香港可協助廣東城市體制作深化改革和現代化，比港人走入內地更有效益；及

（10）三地政府應盡快制訂大灣區發展的中長期成效指標，共同落實執行。

作者是香港恒生大學校長

[何順文]