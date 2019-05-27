盧文端：韓正力挺修逃犯例的大環境與大方略

中央對美遏制中國的有力回應

討論香港修訂逃犯條例，不能離開美國全方位遏制中國的大背景。就在前不久，美國最高級別的國家安全委員會邀請陳方安生等人訪美，獲安排與國安會官員甚至副總統彭斯會面講修例。之後，更有民主黨創黨主席李柱銘等人到華府，得到美國國務卿蓬佩奧及眾議院議長佩洛西接見，也是談修訂逃犯條例問題。美國企圖把香港當作遏制中國崛起的棋子，這已是「司馬昭之心，路人皆知」。美國在香港修訂逃犯條例一事上，既是要干預香港修例，更是從國家安全角度出發，企圖將香港放在美國印太戰略大框架之內，作為遏制中國的一環。中國對此當然高度關注。

中國在對美國發動的貿易戰問題上堅守原則底線的情况下，自然在香港修例問題上要表達原則立場。港澳辦主任張曉明近日在會見中華總商會訪京團時指，修例已不再只是香港內部問題；在美國不惜一切破壞下，已變得政治化，中央政府無法不站出來高調支持。張曉明的這個權威解讀告訴人們：韓正力挺香港修例，正是對美國遏制中國大環境的有力回應。

23條立法夭折不容重演 反修例大勢已去

泛民竭盡全力反對修例，不僅在港採取一切可用的激進手段，而且周遊列國尋求國際支持，目的當然是希望23條立法夭折的事件重演。這顯然是泛民「不可能完成的任務」，因為現在的形勢與2003年已完全不同。

其中最大的不同，就是在習近平新時代的大方略之下，香港特區已切切實實納入國家治理體系。中央不僅積累了一國兩制之下領導香港特區20多年的豐富實踐經驗，而且具有強大意志和足夠能力主導和引領香港發展大勢。中央明確肯定，港府提出修訂逃犯條例，符合《基本法》相關規定，有利於彰顯香港社會的法治和公平正義，中央絕不會容許23條立法夭折的事件在港重演。

從立法會程序方面來說，建制派議員在立法會佔據壓倒性的多數。在中央力挺之下，修例在立法會依時通過並無懸念。

從民意方面來說，中央知道香港社會現在對修例的許多擔憂，都與泛民的妖魔化宣傳有關。因此中央相信，通過港府努力工作和社會各界理性討論，一定能消除疑慮，進一步達成共識。

可以說，在中央力挺之下，泛民反修例已經是大勢已去。

香港穩中向好的大勢不會改變

韓正講話中還有一個內容沒有受到香港社會應有重視。他說，國家主席習近平在參加香港回歸20周年慶祝活動時發表的重要講話意義深遠。在習主席重要講話後，香港社會總體上保持穩定向好的發展形勢。林鄭月娥行政長官帶領港府依法施政、積極作為、敢於擔當，認真研究香港長遠發展，積極參與國家戰略，如早前公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，努力破解事關廣大香港市民的切身利益的問題，各方面工作都取得很好成績。

韓正這段話不僅肯定林鄭特首敢於擔當，更重要是從中央層面確認香港已形成的穩中向好的大勢，並沒有因修訂逃犯條例的爭議而發生改變；同時也是對外宣示中央全力維護香港穩中向好的大勢，香港在完成修例後將很快回復聚焦經濟民生謀發展的主旋律。

看來，泛民希望通過大反修例改變香港形勢的想法，也會落空。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]