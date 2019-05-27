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2019年5月27日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：「令和」伊始的安倍外交大戲 ／文：林泉忠
聞風筆動：建制就修例搭台 官員頻放風允考慮 ／文：李先知
黃偉豪：由逐漸融入變一夜連線 每個人也要為逃犯修例做好準備
盧文端：韓正力挺修逃犯例的大環境與大方略
何順文：大灣區發展有願景方向 但更需策略與指標
黎恩灝：法律何所為？香港何所為？
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筆陣：「令和」伊始的安倍外交大戲 ／文：林泉忠
【明報文章】東京5月的最後一個周末顯得異常炎熱。當社會多少還沉浸在「令和」新時代的歡愉氣氛之際，以日本為主場的外交大戲即將一一登場。
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筆陣：「令和」伊始的安倍外交大戲 ／文：林泉忠
聞風筆動：建制就修例搭台 官員頻放風允考慮 ／文：李先知
黃偉豪：由逐漸融入變一夜連線 每個人也要為逃犯修例做好準備
盧文端：韓正力挺修逃犯例的大環境與大方略
何順文：大灣區發展有願景方向 但更需策略與指標
黎恩灝：法律何所為？香港何所為？
聞風筆動：建制就修例搭台 官員頻放風允考慮 ／文：李先知
黃偉豪：由逐漸融入變一夜連線 每個人也要為逃犯修例做好準備
盧文端：韓正力挺修逃犯例的大環境與大方略
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