楊庭輝：美伊衝突升級 倘開戰兩敗俱傷

伊朗軍事實力遠不足發動核戰

另一邊廂，伊朗亦不甘示弱。她在伊斯蘭革命衛隊被列入美國恐怖組織名單後，隨即把美軍中央司令部列入自己的官方恐怖組織名單作對等還擊。其後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊換上對美國和以色列立場強硬的薩拉米（Hossein Salami），任伊斯蘭革命衛隊總司令一職。在美國單方面退出伊朗核協議一周年（5月8日），伊朗總統魯哈尼宣布伊朗局部退出核協議，當中包括不再出口過剩的低濃縮鈾和重水。美伊雙方劍拔弩張，令波斯灣的緊張局勢迅速升溫。

不過，伊朗現時的升級行動遠未達具備發動核戰能力的程度，原因是她的低濃縮鈾產量和離心分離機數量尚不足以將原材料轉化成真正的核武，遑論建立足以威脅美國、以色列和沙特阿拉伯的核武軍火庫。換言之，中東核戰陰霾密佈的說法仍言過其實。

歐盟左右做人難

其實魯哈尼局部退出核協議，無非是向歐盟發放明確信息：若伊朗不能透過遵守核協議得到任何好處，歐盟也不會得到任何好處。不過，魯哈尼並無徹底封殺重新遵守核協議的可能：他給予簽訂核協議的歐洲國家60天時間，想辦法協助紓緩伊朗目前困境。

然而，魯哈尼的如意算盤並不易打得響。誠然，歐盟一直嘗試另闢蹊徑設立「支援貿易兌匯工具」（INSTEX），藉此避開參與美國對伊朗的制裁，但在現實上，甚少跨國公司和銀行願意冒着被美國制裁的風險與伊朗維持正常經貿關係。換言之，歐盟國家縱然不同意美國單方面退出核協議及重啟對伊朗制裁，但她們亦沒有充分履行對伊朗的經濟承諾。正因如此，哈梅內伊便曾嘲諷設立INSTEX是笑話一樁。

伊朗艱難竭蹶 美國施壓板斧見盡

有分析指魯哈尼可採取拖字訣，待特朗普在明年美國總統選舉敗陣後，美國便有機會重新遵守核協議。然而，魯哈尼豪賭一鋪的可能，微乎其微。首先，特朗普明年會否敗陣仍是未知之數。若特朗普連任美國總統，那麼魯哈尼便會賠了夫人又折兵。况且，伊朗強硬保守派以至部分溫和改革派步步進逼，施加政治壓力，加上國內民怨愈趨沸騰，魯哈尼根本沒有足夠「以時間換取空間」的政治本錢。

可以肯定的是，美國單方面退出伊朗核協議和重啟強硬制裁措施，已對伊朗經濟造成嚴重影響。單是近一年，伊朗國內通貨膨脹率已逾40%，其出口石油量亦下降逾六成。可是，伊朗因此屈服讓步的機會並不容樂觀。目前伊朗國內主流輿論紛紛走向批評魯哈尼既令伊朗接受屈辱的核協議條款，亦未能兌現改革伊朗經濟的承諾。若然特朗普繼續堅持向伊朗施壓，伊朗強硬保守派重新抬頭的機會，似乎遠高於伊朗政府妥協讓步的機會。

更何况，美國可以再向伊朗加強施壓的力度已十分有限。當然，她在原則上並不排除與伊朗兵戎相見的可能。倘若伊朗與美國長期作戰，她的經濟狀况勢必雪上加霜。但是，美軍亦很有可能因此在中東陷入另一個進退維谷的窘局。另外，此舉恰恰與特朗普的「美國優先」主張背道而馳。值得一提的是，伊朗對真主黨、哈馬斯、也門胡塞武裝組織的支援只限於中東的區域安全問題，對美國並不構成直接的國家安全威脅。因此，特朗普要說服國內民眾支持大舉出兵攻伐伊朗，相信並非易事。美國總統選舉將於明年舉行，恐怕特朗普其中一項最害怕的事情，就是美伊雙方擦槍走火吧！

作者是香港城市大學公共政策學系副研究員

[楊庭輝]