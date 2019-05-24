賴得鐘：通識探究檢討 本意雖好但忌離地

現時所有文憑試考生均需進行一份不多於4500字的研究報告，佔通識科成績20分。考生在老師指導下自選題目，然後蒐集資料再寫成報告，作為當年教改自主學習精神的體現。然而一直有意見認為，進行數十小時的探究，對學生難免造成壓力，因而衍生IES去留的爭議。

小組建議把現時必須完成的IES，改為容許考生自行選擇是否參與；如選擇退出，整科成績將封頂於最高4級。

筆者對於小組積極回應學生壓力問題予以肯定，然而上述建議非常離地。筆者早前有幸以考評局通識教育科科目委員會主席的身分，出席其中一場分享會。會上小組與教育局澄清了例如上述改動不會影響文憑試的國際認證及畢業生海外升學等問題，但仍有甚多直接影響方案成敗的問題未能解答。以下僅討論兩點。

退修IES方案 目標對象不明

首先，封頂在4級的做法令人費解。從多屆考生購回自己試卷的分數可見，現時在通識科要取得4級，大約只需55分。現行制度下，考生若欠交IES不會被視為缺席，而是只會喪失該20分。但考生單憑筆試取得的80分，已足夠取得5級或以上。換句話說，自行「欠交」IES仍有機會取得5**級。依小組方案正式申請退出，卻會被封頂在4級。同樣是不做IES，哪會有考生選小組方案？

再者，方案目標對象不明。有意見認為考生選擇退修IES，可以騰出時間讓學生多選一個選修科，有利大學選科；能力稍遜的學生退修IES，則有利專注鞏固筆試技巧和知識。然而，恐怕這只是小組一廂情願的想法。

為什麼？因為緊張進大學選科的同學，哪會自願放棄核心科目取得5級或以上的機會？至於能力稍遜的學生擔心自己連4級也取不到，更加希望能透過IES搶分而不自願放棄。IES是在校內由老師帶領下完成，只要學生努力請教老師，比起「一試定生死」的筆試取得高分的機率更大。考評局的數據也顯示，IES有助拉高考生在通識科的成績，這意味對成績着緊的學生都不會退修IES。况且說到底，若IES做了一半才覺得太辛苦，這時欠交最終報告，仍可就已完成的部分取得一些分數，總比退修一分也拿不到好。

另一個問題是，選擇完成和退修IES兩批學生之間的分數如何達至公平？IES屬校本評核，現機制下不同學校老師評分差異，還可靠校外閱卷員評核調整。IES選修方案下，退修考生無課業可評，考評局如何令他們的分數與一般考生達至可比？

強行植入不可行機制 終徒勞無功

現時兩類考生可獲豁免不交IES：自修生以及有特殊學習需要（SEN）學生。考評局會以統計學方式，調校他們與一般考生之間的分數差異。有說小組的選修IES方案可參考這方法，對退修IES與其他考生作出調分。但自修生和SEN學生因有特別原因，人數也不多，以特例處理，即使出現差異也無可厚非。但若IES退修變成常規機制，以上的特例條件便不存在，而公平性也更形重要。况且校際差異已難以達至完全公平，每校再分選修和退修兩組分數，公平性更難確保，或損考生利益。

固然小組希望為學生減壓和創造空間用心良苦，但若因其他科目也有類似選修安排而強行植入不可行的機制，可謂徒勞無功。幸而有關通識科的改革，仍需通過若干通識科委員會才能落實。希望各教育界同工和家長能把握機會，向局方及通識專業團體反映意見，令檢討建議精益求精，真正達到優化課程和造福學生的目的。

作者是考評局通識教育科科目委員會主席

[賴得鐘]