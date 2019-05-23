梁美芬：愛護動物的一員

現行法例是港英政府在1935年參考英國《1911年保護動物法令》起草而成。香港社會在過去10年，亦愈來愈多家庭飼養貓貓狗狗，社會對飼養者和政府的責任有更高要求，期望政府執法人員能夠及早阻止動物遭受虐待的悲劇發生。今次修例建議除了加強罰則，最明顯的改變是引入在新西蘭、美國、澳洲、歐洲等地已實施多年的謹慎照顧責任（duty of care），要求飼養者為動物提供適當的飲食、居所，以及妥善治療其疾病傷患等，遺棄動物會被視為違反謹慎責任，法院可以禁止犯案者飼養或接觸動物。故筆者十分歡迎政府回應社會呼聲將罰則「加辣」，更重要是引入謹慎照顧責任，確保動物能受到最低限度的生活照顧。

不能單靠罰則 更重要是教育宣傳配套

不過，愛護動物不能單靠罰則，更重要是要教育、宣傳和配套，亦不能矯枉過正，令未養過寵物者不敢沾邊。寵物對於單身人士、有小孩的家庭及長者都是非常好的陪伴者及朋友。因此，香港要成為動物友善之都，有很多方面仍需要政策上的支援和配合。例如在香港為寵物提供「妥善治療疾病傷患」其實十分昂貴，若飼養者已盡力照顧、治療寵物，並不構成犯法。現時香港城市大學開辦了獸醫課程，亦開設了具備規模的動物醫院，但普通飼養者仍難以負擔。我希望政府能撥資源支援社區義務動物大使及醫生，在基本諮詢服務及療養動物知識上，向普通家庭的飼養者提供義務幫助。又例如政府應該蒐集更多市民飼養寵物的數據，從而規劃可以興建動物公園的用地，為飼養者和毛孩提供更多活動空間。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]