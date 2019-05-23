陳帆川：修《逃犯條例》如箭在弦 為何樓價仍破頂？

答案可能都不是，而是很多人對條例仍然一知半解，未及消化。根據Google資料，有關「逃犯條例」的相關搜尋，最多人搜尋的是「懶人包」，搜尋數字在過去一個月翻了一倍以上，至今仍在急速上升。

雖然各大媒體報道逃犯條例不遺餘力，爭分奪秒為讀者送上事態最新發展，但對於那些剛剛才接觸這議題的市民來說，其實很難看得懂一篇又一篇沒頭沒尾的即時新聞。雖然有心人可以去維基百科查閱來龍去脈，但該條目畢竟長達萬字，懶人包自然成為大家首選。

懶人包已成新聞報道重要部分

過去，報章是大眾的主要資訊渠道，編採人員可以期望讀者天天追看稿件，洞悉重大事件的來龍去脈，下筆時也就僅針對最新情况加以報道，讀者自然能夠明瞭。今天，市民接收資訊主要靠社交媒體、通訊軟件和討論區，常在「誤打誤撞」的情况下讀到報道內容，往往是中途加入一個議題，無法洞悉全局。

所以，俗稱懶人包的解釋性文章和影片，已經成為新聞報道的重要部分，有時甚至比起「人有我有」的即時新聞更加重要。在修例一事上，政黨和政府都相繼推出懶人包去爭取話語權，新聞機構更加沒理由將詮釋爭議事件的機會拱手讓人。

懶人包在香港普遍媒體只屬雞肋，乏善可陳，許多製作得猶如PowerPoint報告，搬出一堆文字和數字，再幾張美工圖案點綴，有時看文章比起看懶人包還要爽快。此外，好的懶人包還必須易於搜尋，而非發了就算，好讓新關注事件的讀者也能看到。

台灣公視最近製作了名為「記者真心話」系列的解釋性影片，解釋台灣媒體墮落的原因，當中的說故事技巧讓人拍案叫絕，有興趣的行家和讀者不妨到他們facebook一看，了解懶人包可以做得有多精彩。如果香港能出產一系列如此質素的解釋性影片，將逃犯條例修訂後的影響客觀公正地娓娓道來，再配合行會成員林健鋒減持3住宅7車位的消息作例子，買家信心還能否持續狂熱，猶未可知呢。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]