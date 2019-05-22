甘文鋒：中國共產黨為何特別重視五四運動？

首先還是從愛國這個元素開始。在今天的主權國家時代，世界秩序往往是主權國家之間互動所決定，當然綜合國力愈強的主權國家所訂立的規矩，愈有約束力。在這個形勢下，推動愛國主義，以愛國主義作為團結內部以應對外國及國際挑戰，仍是有效方法。而五四運動是滿清被推翻後的大型反對外侮運動，更是值得向民眾推廣，教育青少年愛國情懷的日子。

其二是共產黨在中國發展的歷史。在五四運動發生前，中國大部分人都沒有聽過馬克思主義。當時滿清剛被推翻不久，人民對北洋政府仍有期望，但想不到在1915年簽訂《中日民四條約》後，1919年作為戰勝國卻依然未能捍衛自己權益。當時中國人開始尋找其他救國出路，共產主義才有機會被有系統地介紹到中國。

有趣的是早期在中國宣傳馬克思主義的，是國民黨人如朱執信及宋教仁等，其中朱及宋更曾在《民報》撰文介紹馬克思主義，以及摘譯《共產黨宣言》。1919年五四運動後，學界及民間渴望新的思想救國，當時陳望道趁機翻譯整篇《共產黨宣言》，並在1920年8月出版，成為中國共產主義者的啓蒙讀物，也直接促成1921年中共成立。沒有五四運動，當時馬克思主義不會傳播得這樣快，中共發展也不會如此順利。

第三個原因是中共的發展理論。毛澤東思想一直影響中國近代發展，筆者認為最核心的理論應該還是「新民主主義革命」及「社會主義改造」，根據毛澤東思想，先是完成中國的革命，然後再改造。這種說法應是自中共二大，即1922年所訂立的最低綱領及最高綱領。

這兩個理論中，「新民主主義革命」與五四運動有很大關係。所謂之新，必先有舊，而新舊之分正是五四運動。以五四運動作為分水嶺，毛認為之前的革命，即辛亥革命未有解決幾個重要問題，即帝國主義、封建主義及官僚資本主義，因此中共應要領導新革命以解決這3個難題。到1949年中華人民共和國成立，新民主主義革命才算是完成，達到最低綱領目標。而之後毛推行社會主義改造，然後國家面對各種困難，及後鄧小平改革開放三步走，乃至近年習近平提出的「兩個百年夢」，當中雖有變化，其實仍一脈相承自最高綱領。

中共執政及發展論述的重要支點

五四運動於中國共產黨，推行愛國教育固然是今天的重點。除此之外，五四運動在歷史上促進馬克思主義在中國傳播及中共成立，亦是中共重視五四的原因。但筆者認為，宏觀及長遠而言，五四運動最主要是中共現時執政及未來發展論述的重要支點。沒有五四運動，中共當年發展必不如此之快，也未必有毛澤東所謂的新民主主義革命，中共亦不可能取得中國的一黨執政權。在這3個原因下，中共如此重視五四運動就完全合理了。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]