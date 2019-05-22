陳家強：增研發資源投入 設頂層統籌機制

很顯然，當下香港高等院校的雄厚科研力量是得益於30年前制定的專上教育政策，銳意把香港的大學發展成「研究型大學」，致力於高層次的人才培養與科技研發，並且有明確從海外（包括國內）招聘優秀的國際級教職人員和研究生員的政策，為今日的科研成就打下良好基礎。

研發資源投入 有大增空間

然而若要全面發展成創科中心，我們必須大幅對研發投入資源。目前本港研發（R&D）投入，佔GDP（本地生產總值）約0.73%，特首在2017年施政報告提出要在5年內把R&D的投入提升到2022年佔GDP的1.5%。很顯然，香港在研發上的資源投入仍有很大的增長空間。

我們再看毗鄰深圳。無可否認，深圳從上世紀90年代開始，為促進高新技術發展，出台了一系列促進高科技發展的政策，建立了若干高新技術產業園；培育人才方面，推出高層次專業人才「1+6」政策，即《關於加強高層次專業人才隊伍建設的意見》；2010年更通過引進海外高層次人才的「孔雀計劃」，積極培養和引進海內外高層次人才和團隊。如今在高科技產業領域都湧現了一批優秀科技企業，如華為、騰訊、比亞迪等。

創新研發 從無到有

面對深圳取得的研發成就，香港要成為大灣區內的科創中心，這個發展定位是不是過高？筆者相信科技創新同研發力量一樣，完全可以「從無到有」。

細看香港發展歷程，基於擁有優良的天然港口，早期發展成為地區性的轉口港，可謂順理成章、自然而成；也基於良好的地理位置、健全的普通法制，發展成國際金融中心，也順理而成章。很顯然，這些發展帶有「天然因素」成分，但研發力量和創新往往毋須憑藉天然因素，而更多在於「人為因素」，如人才培育和利用。值得強調：目前香港高等院校雄厚的科研力量是得益於30年前制定的教育政策，打造香港的大學發展成「研究型大學」，說明香港可以通過適當的政策建立自身優勢。不過若然我們不繼續在這方面投資，則優勢就會消失。

因此只要政策對口，得人才之助，通過政策努力和領導層堅定的「政策意志」，科技和創新完全可以「各有各做」，沒有誰能夠聲稱自己擁有相對發展優勢。大家一起把「餅子」做大，對各方都有利。

新加坡NRF經驗

照目前發展形勢看，香港要發展成創科中心，除了大力加強研究和開發投入外，更重要的是需有一個更具體並具前瞻性的發展戰略。

早於上世紀90年代，新加坡為推動科技創新和創業，在1991年設置了科技研究局（A*STAR），統籌科學與技術研究發展。2001年後，A*STAR編列研發獎勵金，鼓勵大學與產業研發，並於2006年升級至新成立的新加坡國家研究基金（National Research Foundation, NRF）。NRF直屬總理辦公室，負責擬定總體研究與發展政策，以激勵創新，提高研究能力與研發人才質素，以推動新加坡發展知識密集、創新型經濟。可以看到，新加坡把科技研究和發展擺放到國家最高層級的發展戰略位置。

NRF除掌握大量科研預算調配權力外，在研發組織的設計與控制上，也同時進行各部門間的跨部門整合和協作，充分發揮統籌成效。這個策略安排值得香港借鏡參考。

R&D政策 可加改善

很顯然在研究和發展上，大學佔據一個最重要位置，是核心主體。然而在香港，對大學在研究和發展的資金撥款（funding），明顯帶有分散性，有改善空間。由於各受資助大學的營運經費是透過教資會（UGC）獲得撥款，而各院校研究人員的研究計劃經費撥款申請，則由UGC轄下研資局（RGC）鑑定和批核，換言之研究項目的選定和經費撥款，是以競爭性和分散性的形式拍板。

誠然，研究項目的競爭撥款有助確保研究的水平質量。另一方面，各院校在制訂課程和檢視學術水平、選取學生、進行研究、聘任教職員以至內部資源調撥等各方面都享有高度自由，UGC只監察撥款資源的運用，絕對無可非議。只不過我們是否可因應發展需求，提高R&D經費，並作出全盤規劃？與此同時，我們可否也把R&D經費部分集中起來，哪些供大學使用，哪些供大學外的部門或機構之用？撥款多用於哪個研究方向和研究團隊之上？以一個統籌機制或組織來調撥，此舉既不影響學術自由，卻又可收「如臂使指」的效果。

照目前科技發展形勢看，關於研發資源投入方面，當前人工智能、生物醫藥科技、金融科技和智慧城市等都是科技前沿領域，具有巨大的發展機遇和前景。

長期發展戰略須正視

如今政府公開表明，參與粵港澳大灣區發展規劃，香港從一個「聯繫人」轉向更積極的「參與者」。從落實的層面看，政府政策的出台，通常會考慮短期成效，這方面的考量也無可非議，因為產生了短期可見成效，便可作政策再推進的基礎。但是對於發展香港成創科中心，顯然需有「短中長」的綜合考量，尤其具長遠而可持續政策效果的戰略規劃，絕不可輕輕帶過。

新加坡成立NRF，以一個直屬總理辦公室的高層次機構作出全盤統籌和發展，做法可資借鏡。而戰略規劃需領導層的「政策意志」支撐，不受短期各種各樣的波動影響，讓戰略方案成為發展目標的「定海神針」，為實現目標奠下未來成事的堅實基礎。

由於大灣區規劃發展尚在早期階段，香港作為積極參與者，當中的政策形成和發展細節還有很多值得一邊推進、一邊討論之處。如筆者提到的「社會動員性」，如何上下一心推動發展，以至「前研後製」的發展佈局等，有機會，筆者再另文討論。

註：〈香港有能力成為科創中心〉，2019年5月6日《明報》

作者是香港科技大學商學院兼任教授、前財經事務及庫務局長

[陳家強]