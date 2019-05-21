歐陽五：中國「易筋經」 能否破解美國「吸星大法」？

習慣了當「武林盟主」的美國，歸根結柢還是要從戰略上扼制迅速崛起的中國，貿易戰不過是這名「帶頭大哥」曾經在對陣英國、前蘇聯、日本時屢試不爽的一招。從美國商務部正式把華為公司及其68個關聯企業列入出口管制清單，到眾議院通過《台灣保證法》、國務卿蓬佩奧對香港特區法治及修訂《逃犯條例》表示關注，美國對華的限制領域正在擴大。

上兵伐謀。令美國始料未及的是，面對三番四次的極限施壓，中國選擇了戰略藐視、戰術重視的應對之策。

中國國務委員兼外交部長王毅近日應約同蓬佩奧通電話，敦促美方「不要走得太遠了，應當盡快改弦更張，避免中美關係受到進一步損害」；官媒新華社和《人民日報》更在10天內連發20餘篇文章，央視新聞聯播主持人播報的「國際銳評」，更直接亮明了中國「不願打，但也不怕打，必要時不得不打」的明確態度。

打鐵還需自身硬。中國的制勝之策，還在於堅持深化改革、推進高水準對外開放，即繼續練好改革開放這本「易筋經」。國家發展改革委新聞發言人日前表示，中央部署的政策措施有力有效，各方面應對外部衝擊的能力不斷增強，已針對經濟運行面臨的下行壓力、就業和市場預期可能出現的波動等問題，做好了相應的工作預案。

中國的兩個實力和潛力

有評論認為，中美貿易戰關乎國運。歷史經驗表明，所謂國運，絕非形而上學的空談，而是繫於一國之實力與潛力。中國的實力主要為二，一曰「時」，一曰「勢」。

新中國成立已歷七旬，70載的追趕和超越，既讓中國在重新融入「世界海洋」的過程中學會了「游泳」，也使中國積累了豐富的「彎道超車」經驗，具備了應對強國發難的硬實力。

觀世界大勢，以資訊化、共用化、線上線下互聯互通為主要特點的新一輪經濟全球化已是大勢所趨。單邊主義、貿易保護主義雖有抬頭之勢，也不過是短暫逆流。中方對美採取反制措施，一定程度上也是為了維護國際多邊主義和多邊貿易體制，可謂因勢利導、順勢而為。

中國的潛力亦主要為二，一曰「人」，一曰「韌」。中國作為世界第一人口大國，人口基數蘊藏的消費潛力正進一步成為拉動內需的主要牽引力。2018年，消費對中國GDP（本地生產總值）增長的貢獻率達76.2%，出口依存度已下降至17.9%；今年1至4月，中國社會消費品零售總額同比增長8%，服務消費也繼續保持較快增長。

此外，中央堅持實施的人才強國戰略逐漸發揮實效。中國目前有近9億勞動年齡人口，其中有1.7億都是受過高等教育或職業教育的高素質人才。截至去年底，中國共有365.14萬名出國留學人員畢業後回國發展，佔已完成學業群體的84.46%，為國家提供了重要的人力資源保障。

中國擁有比較完備的產業體系和比較完善的基礎設施，在供給領域發生的品質變革、動力變革、效率變革，實際上會為未來經濟高品質發展提供持久不斷的動力。加之中央在宏觀政策層面仍有較大操作空間，日漸增強的經濟韌性，正促使中國的「內力」更上一層樓。

小說裏，一心要稱霸武林的任我行最終走火入魔，令狐沖則練就「易筋經」而修成正果。現實中，王毅已指出，中方一貫主張並願意通過談判磋商解決經貿分歧，但談判應當是平等的。美方若能在相互尊重、平等互利的前提下釋出誠意，或許「吸星大法」的反噬之弊，尚能有救。

作者是時事評論員

[歐陽五]