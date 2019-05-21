梁美儀：修逃犯例未來劇情發展

立法會內務委員會原定本周五討論逃犯條例修訂法案委員會的去向，保安局長李家超昨去信內會主席，期望6月12日恢復二讀，依現時形勢來看，解散原有委員會，將法案直上立法會大會的機率最大。

不過，將一條原本已備受本港法律界、商界以至外國政商界質疑的法例，跳過由法案委員會逐條審議的程序，直交立法會大會討論，勢必惹起社會強烈不滿。民怨積累愈大，若臨近爆發點的危急關頭，難保在建制陣營中不會出現另一個「田北俊」，在草案投票前離隊倒戈。

此時此刻，能為立法會建制派議員戴上聽話「金剛箍」的，當然不是特首林鄭月娥——唯中央莫屬。

為讓中央插手出師有名，適逢多名泛民主派人士到美、加「告洋狀」，高調反對逃犯條例修訂，並罕有獲美國國務卿蓬佩奧接見。在中美貿易戰處於膠着狀態，以至華為受美國等多國「封殺」，中央正好伺機出手，召見在港的人代、政協，着他們團結一致支持修例，並指美國想藉此議題針對中國，挑起事端，修例已成大國博弈的戰場。

中央統一口徑，將特區強推逃犯條例修訂一事，綑綁到中美貿易戰的戰車上，建制陣營內即使心存疑慮者，恐怕也要「收口」，部分市民則可能在「外敵」當前而消消氣。

為了再顯特區政府不是鐵板一塊，當確定將草案直上立法會大會之時，政府大抵會再提出第二輪「讓步」方案，例如將可引渡罪行的最高監禁年期進一步提高，或甚至為追溯期設限，也算是為原先對修例有保留的建制派議員鋪下台階。

如此看來，在今屆立法會期內通過草案的目標，指日可待。

作為小市民，面對這樣的政治局勢，總顯得無能為力。但所謂反對派勾結外國勢力、挾洋自重、外國以香港作為反華棋子，是否犧牲香港「一國兩制」的最佳原因？還是最佳藉口？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]