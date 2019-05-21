劉進圖：把凱撒的歸凱撒 送中只送內地客

面對中央如此迫切要求香港交人，政府和立法會可考慮局部修例，把尚未成為香港永久居民的中國公民，在內地作出有效的公平審訊承諾下送回內地；至於香港永久居民和外國公民，因事關重大、影響深遠，必須從長計議，不能倉卒立法。

先說外國公民。在港的外國公民不會被移交內地，這是回歸20多年來的實際情况，回歸前也是如此。在這個事實基礎之上，香港與多個國家簽訂了移交逃犯的司法互助協議，不少協議訂明雙方均有權拒絕引渡本國國民，而中國與好些西方國家簽訂的引渡協議，也有同樣的條款。因此，若香港單方面立法修改現况，容許港府在未徵得與香港或中國內地有引渡協議的國家同意下，擅自把該國國民移送內地司法區審訊，肯定會影響這些國家的權益，會損害香港的國際聲譽，甚至導致其他國家取消與香港的司法合作。這種背信棄義的單邊主義行動，北京沒有理由同意，香港不該自毁長城。

再說香港永久居民。引渡及司法互助協議中常見的不引渡本國國民原則，同樣適用於一國之內不同司法區之間。因此香港法律界提出「港人港審」建議，大律師公會和香港律師會都向政府提議，修例容許香港法院審理港人在境外觸犯的嚴重罪行，代替把港人送去那些與香港沒有司法協議的地方受審，藉此保障香港居民根據基本法享有的公平審訊權利。律政司長鄭若驊不贊同這建議，但拿不出有力的論據。單憑長官意志否定香港法律界的主流意見，絕非尊重法治的行為。立法會應就「港人港審」安排深入探討，廣泛諮詢公眾及法律界意見，不能盲目跟從官員指示。

可局部修例 特首須得內地保證才移交

至於非香港永久居民的中國公民，他們本來就生活在內地司法管轄權之下，因緣際會來了香港。假如在內地犯了刑法，被內地司法當局追索，有充分的表面證據，並有公平審訊的保證，很難拒絕回內地接受審訊。立法會可以局部修例，規定行政長官須在得到內地書面保證下才啟動移交，保證內容須包括不受刑訊逼供、可自由聘請律師、家屬可定時探望、審訊過程及判決公開、容許香港記者採訪報道等；而司法機關亦應獲授權把關，可基於人道理由拒絕移交。經此安排下送回內地的個案，不單滿足兩地司法互助應有之義，更可間接促進內地司法改革，增加外界對中國內地司法的信心。如果要用一句話來形容這局部修例安排，可以說：把凱撒的歸凱撒，送中只送內地客。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]