Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
觀點
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
觀點
2019年5月20日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：台灣成為「亞洲第一」的燈塔效應 ／文：林泉忠
聞風筆動：王志民下硬指示 有建制商界口服心不服 ／文：李先知
鄧永成：解決香港城市問題 非靠鑽研智慧城市
宋小莊：從美國的逃犯引渡說起
鄭立：想重現50萬人遊行 是守株待兔
張建：「一國兩制」台灣方案 要借鑑香港經驗教訓
下一篇
筆陣：台灣成為「亞洲第一」的燈塔效應 ／文：林泉忠
【明報文章】亞洲的人權奮鬥歷史上，將清晰地記下這一筆：2019年5月17日時值「國際不再恐同日」的這一天，台灣立法院審查通過同性婚姻專法，使台灣在5月24日成為全球第27個承認同性婚姻的地區。
上 / 下一篇新聞
筆陣：台灣成為「亞洲第一」的燈塔效應 ／文：林泉忠
聞風筆動：王志民下硬指示 有建制商界口服心不服 ／文：李先知
鄧永成：解決香港城市問題 非靠鑽研智慧城市
宋小莊：從美國的逃犯引渡說起
鄭立：想重現50萬人遊行 是守株待兔
張建：「一國兩制」台灣方案 要借鑑香港經驗教訓
聞風筆動：王志民下硬指示 有建制商界口服心不服 ／文：李先知
鄧永成：解決香港城市問題 非靠鑽研智慧城市
宋小莊：從美國的逃犯引渡說起
鄭立：想重現50萬人遊行 是守株待兔
張建：「一國兩制」台灣方案 要借鑑香港經驗教訓
prev
next