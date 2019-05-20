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筆陣：台灣成為「亞洲第一」的燈塔效應 ／文：林泉忠

【明報文章】亞洲的人權奮鬥歷史上，將清晰地記下這一筆：2019年5月17日時值「國際不再恐同日」的這一天，台灣立法院審查通過同性婚姻專法，使台灣在5月24日成為全球第27個承認同性婚姻的地區。

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